Veintiuna empresas apuntalan el programa de empleo de Amicos

El director general de la asociación Amicos, Xoán España, dijo que “sumar sinerxias e alianzas públicas e privadas é esencial, e as prácticas en empresas son clave non só para profundizar na formación, senón tamén para promover a inserción laboral, pois permiten que os empresarios comproben as capacidades do alumnado para determinados postos de traballo e o valoren laboralmente e, ó mesmo tempo, permiten que os alumnos comproben en que medida se adaptan ó posto”.

En la misma línea se expresó Estefanía López, técnico de Organización y Talento de la cadena Vegalsa-Eroski, quien añadió que las prácticas en empresas le sirven a los alumnos y alumnas de los cursos de Amicos “como entrenamiento para procesos de selección”.

En el acto de entrega de diplomas participaron también el teniente de alcalde, Emilio Pérez Outeiral, y Luisa Vidal, representante del Grupo Nexo.