Veleiros de La Turballe asistirán á procesión do Carme de Camariñas

Camariñas. Cinco veleiros da vila irmán de La Turballe (Francia) participarán na procesión do Carme de Camariñas e percorreran a ría ata Muxía, engalanados como as embarcacións camariñás. Os barcos recalarán na vila camariñana do 15 ao 18 xullo para continuar coas celebracións do quinto aniversario do irmandamento entre Camariñas e La Turballe.

Esta é a terceira visita dunha delegación gala neste ano, trala Mostra do Encaixe e un mes despois de que 10 ciclistas fixeran o camiño de Santiago e continuaran ata Camariñas, percorrendo 1.582 quilómetros.

Os veleiros chegarán o venres 15 de xullo, previsiblemente pola tarde, tras percorrer 400 millas náuticas en catro etapas despois de que o martes, 12 de xullo, saíran de La Turballe. A confraría de Camariñas manterá unha reunión cos capitáns para explicarlles o desenvolvemento da procesión, a enfilación (lugar de cada barco na procesión) e os detalles da celebración. As tripulacións están invitadas a un aperitivo no que participarán o patrón maior e outros membros do cabildo xunto coa alcaldesa Sandra Insua, a concelleira Encarna Liñeiro e membros do equipo de goberno.