Vía libre á nova ponte que unirá Cabana e Ponteceso

A Deputación da Coruña aprobou un investimento de máis de 2,5 millóns de euros para a mellora da seguridade viaria en tres estradas provinciais. As obras permitirán construír dúas novas pontes, unha sobre o río Anllóns na plataforma que conecta Ponteceso e Cabana e outra sobre o Mandeo, en Sobrado. Tamén se creará unha senda peonil de 700 metros na vía que vai da Gaiosa a Ponte Sarandón, en Vedra.

En Bergantiños darase resposta a unha vella demanda da veciñanza coa construción da nova ponte na estrada DP-1405 de Pazos a Leas por Beres. O investimento ascenderá a 1.409.124 €, e as actuacións consisten no derrubamento da estrutura existente para a posterior creación dunha nova que aumente a súa amplitude de catro a sete metros. A estrada contará con beiravías e beirarrúas, co fin de ofrecer un itinerario seguro tanto para os vehículos como as persoas que vaian a pé. Os accesos á ponte contarán cun ancho de 12 metros.

Por outra banda, a Deputación dedicará 225.102 euros á creación dunha senda peonil na DP- 8901 da Gaiosa a Ponte Sarandón, no concello de Vedra. O itinerario contará cunha lonxitude de preto de 700 metros. A ruta discorrerá desde o punto quilométrico 2+500 e 2+640 pola marxe dereita e entre o 2+640 e o 3+170 por ambas as dúas marxes. O pavimento executarase con mestura bituminosa en quente. As tarefas tamén inclúen a disposición de aparcadoiros nalgúns tramos e a instalación de conducións de pluviais.

Con estes proxectos, o organismo provincial busca mellorar a seguridade en zonas que contan cun importante tránsito peonil e rodado debido á proximidade a núcleos de poboación. Á súa vez, mellorará o trazado de estradas que presentan puntos estreitos que dificultan a correcta convivencia entre vehículos e peóns.

“Con este importante investimento seguimos a acondicionar e renovar os máis de 2.100 quilómetros de vías provinciais mediante obras de mantemento, ampliación, reparación do firme e creación de novos espazos para os viandantes que garantan a correcta coexistencia entre vehículos e camiñantes sen riscos, garantindo unha maior seguridade na rede provincial de estradas”, sinalou o deputado de Vías e Obras, José Manuel Pequeño.