Víctimas de violencia de género acusan al Concello de Boiro de “maltrato institucional”

··· Las 17 mujeres tienen entre 19 y 60 años. Algunas perdieron la custodia de sus hijos; otras no tienen ingresos, fueron víctimas de malos tratos o abusos sexuales o sufrieron en su entorno familiar casos de asesinato o suicidio. Dicen estar “hartas de maltrato por todas partes. Esto es maltrato institucional. Somos mujeres vulnerables emocinal y económicamente. Estamos sin técnica de Igualdad y sin psicóloga infantil. El grupo que creamos en octubre empezó siendo un taller y acabó siendo una familia en la que todas hablamos el mismo idioma y creamos un vínculo especial para ver la luz en un túnel de oscuridad. Y ahora nos encontramos con que tenemos miedo incluso de ir solas al Concello por miedo a no ser bien tratadas, a ser amenazadas o humilladas”, explicaron. Además, afirman que el Concello tuvo que devolver en 2021 una ayuda de diez mil euros a la Xunta al no poder justificar actividades relacionadas con la lucha contra la violencia de género. Por su parte, el alcalde, José Ramón Romero, declinó hacer declaraciones hasta conocer en detalle las acusaciones.