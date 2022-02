Viki Rivadulla leva ata Vilalba as súas mulleres ‘Rosalianas’

A pintora muxiana Viki Rivadulla renderá homenaxe a Rosalía de Castro dende a Terra Chá coa mostra antolóxica Rosalianas, que será inaugurada este venres, día 11, no auditorio de Vilalba no marco dos actos que o concello lucense está a organizar para ensalzar a figura da gran poeta galega.

Unha exposición que reúne trinta e unha obras pictóricas nas que ás mulleres son protagonistas e que, segundo a autora, “teñen en común a súa vinculación coas temáticas das creacións literarias de Rosalía: a loita contra a violencia de xénero, a defensa dos máis desfavorecidos e as mulleres como seres diferentes”. A mostra é unha selección de pinturas de varias series da artista muxiana, entre elas oito da súa nova colección titulada Carrexadoras, protagonizada tamén por mulleres traballadoras.

O acto inaugural será o venres, ás 20.00 horas, e Viki Rivadulla estará acompañada polas poetas chairegas Luz Ariado Bello e Pilar Maseda Barrio, integrantes do colectivo Nova Poesía Guitirica que, xunto co Concello de Vilalba e o Instituto de Estudos Chairegos, promove os actos de homenaxe a Rosalía de Castro.

A mostra permanecerá aberta ao público ata o día 31 de marzo e pretende ser tamén unha homenaxe e unha reivindicación do labor das mulleres coicindindo ademais coa celebración do 8-M.

Paralelamente, Viki Rivadulla expón dende o pasado 24 de xaneiro e ata o 24 de marzo, a colección Atlánticas. Mulleres do Nordés, composta por trinta pinturas, “todas elas son cabezas de mulleres relacionadas co mar, pero reconvertidas en seres míticos e chamanas”, afirma a artista. O obxectivo destas creacións, engade, “é darlle visibilidade a este colectivo de mulleres vinculadas ao medio mariño e que están silenciadas”. Ao mesmo tempo, as súas obras permítenlle “falar de onde vivo, da Costa da Morte en xeral e de Muxía, en particular”. Así, botou man das lendas, da Punta da Barca, dos secadoiros de congro e doutros elementos históricos de Muxía para “falar dos oficios e revivir a historia e o mundo do mar”.

Atlánticas naceu, segundo reflexa o seu relato promocional, “como unha declaración de principios e unha toma de postura ante unha forma de vida e unha cultura do mar da que a autora forma parte por legado e por desexo e que é intrínseca ao ser da Costa da Morte”. De forma moi intensa, a presenza de Muxía está en todo o proxecto. “Mais é un microcosmos exportable. Metáfora de moito máis”.

A mostra canta unha canción de resistencia e liberdade nas voces das mulleres “Porque, se non somos xentes do mar, que é o que somos? Que imos ser? Que queremos ser? Cal é o futuro? Haino?”

As persoas interesadas poden visitala de luns a venres de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas.

MULTIDISCIPLINAR. Viki Rivadulla é ademais de pintora, escultora autodidacta e tamén artesá bonequeira (obtivo a carta de artesá no ano 2002). Traballou como profesora de Filosofía e Historia Contemporánea na Academia Aula Nosa da Coruña e como mestra de Técnicas de Estudio e Clases de Apoio para alumnos do IES Ramón Caamaño de Muxía. Igualmente, no eido da artesanía impartiu numerosos cursos de modelado e bonequería, sobre todo para nenos e nenas. Actualmente é a encargada das actividades culturais do Concello muxián, onde traballa dende o ano 2017.

Cando acaba o seu traballo refuxiase no seu taller, convertido nun espazo de creación constante, no que transforma as súas ideas e proxectos en obras de arte.