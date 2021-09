Virxe da Xunqueira amplía o seu arsenal radioquirúrxico

O hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee conta cun novo equipo radiocirúrxico, que tivo un custo superior aos 90.000 euros e que permitirá renovar o equipamento existente no bloque cirúrxico para o seguimento e control en intervencións de cirurxía xeral, ortopedia, traumatoloxía, uroloxía, etc. Ata o centro hospitalario desprazouse este xoves o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, para supervisar o seu funcionamento.

O aparello adquirido dispón de tecnoloxía que mellora a calidade da imaxe, e a capacidade de integración da imaxe e das doses impartidas. Este novo equipamento achega á sanidade pública galega as últimas ferramentas de diagnóstico e tratamento coas doses máis baixas, o que supón unha mellora dos procedementos cirúrxicos cunha maior seguridade para os pacientes.

O Goberno autonómico vén de recibir os 37 equipos radiocirúrxicos que adquiriu tras a licitación por importe de 4,3 millóns de euros que foi autorizada polo Consello da Xunta do pasado 4 de marzo e que se resolveu, coa formalización dos respectivos contratos, o pasado xuño.

O equipamento obxecto deste expediente de contratación é susceptible de financiamento ao 100 % no marco do Eixo REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como resposta da Unión Europea á pandemia da covid.

Deste xeito, a Xunta de Galicia continúa a desenvolver o Plan de renovación e modernización do equipamento sanitario previsto para 2021, co que acometer as renovacións integrais dos bloques cirúrxicos e dos equipamentos de alta tecnoloxía para o diagnóstico. Para este plan, os orzamentos xerais da Comunidade autónoma de Galicia destinan, no presente ano, un orzamento de 60 millóns de euros.

Segundo indicaron dende o Executivo galego, froito dese plan xa se acometeron neste ano outras dúas licitacións: a adquisición de sete sistemas cirúrxicos robotizados Da Vinci para todas as áreas sanitarias por 20,5 millóns de euros e a licitación a pasada semana da subministración de 48 ecógrafos con destino aos servizos de radiodiagnóstico de diversos centros sanitarios do Sergas por 5,6 millóns de euros.

Trenor lembrou que o pasado mes de novembro tamén se levou a cabo a creación dun dobre circuíto no servizo de Urxencias do hospital e a reubicación do novo PAC no centro de saúde de Cee. A reforma supuxo, segundo explicou o delegado da Xunta na Coruña, a adaptación dunha superficie total de 390 m2 cun investimento de 150.000 €, entre dotación e obra. O traslado das dependencias do PAC permitiu a creación de circuítos diferenciados de urxencias COVID e o resto de urxencias, garantindo a seguridade.

Así, as novas consultas de pediatría e xinecoloxía, que se sitúan no espazo que ocupaba a sala de xuntas do centro, contan con 4 consultas, das que 2 serán de pediatría, 1 para a matrona e 1 para a enfermeira pediátrica, ademais dunha sala de espera para pacientes. O novo PAC, que se sitúa na zona onde con anterioridade estaban localizadas as consultas de Pediatría e Xinecoloxía, distribúese nunha sala de espera para pacientes, 4 consultas médicas e 3 almacéns, ademais de baños e zona de estar para o persoal.