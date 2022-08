Visitas guiadas todo o mes de setembro polo rico patrimonio de Vimianzo

terra de Soneira. O Concello de Vimianzo promoverá un ciclo de visitas guiadas no mes de setembro. Celebraranse en dúas quendas: do 1 ao 15 e do 16 ao 30. O Castro das Barreiras, os dolmens, os Batáns do Mosquetín, o porto de Cereixo e o Castelo son os principais reclamos destas actividades.

Durante a primeira quenda, e de martes a venres, celebraranse ás 10.00 horas nas Barreiras; ás 11.00 no dolmen de Pedra Cuberta; ás 12.00 horas nos Batáns e ás 13.30 horas no porto de Cereixo. O castelo de Vimianzo será escenario das visitas guiadas de martes a sábado, ás 17.00 e 19.00 horas, e os domingos ás 11.00 e ás 19.00 horas.

Do 16 ao 30 de setembro, celebraranse ás 10.00 horas no castro; ás 11.00 en Pedra Cuberta; ás 12.00 nos Batáns e ás 13.30 horas no porto de Cereixo. No castelo serán de martes a venres ás 17.00 horas, e os sábados e os domingos ás 11.00 e ás 17.00 horas.

Terán un aforo limitado a 25 persoas por visita, e haberá que reservar praza a través do formulario dispoñible na páxina web (vimianzo.gal). Para máis información, as persoas interesadas poden chamar ao 981 716 354 ou enviar un correo ao enderezo turismo@vimianzo.gal.

Este domingo, día 28, comezan tamén os roteiros polos Recunchos de Vimianzo. A primeira saída permitirá descubrir os segredos do val vimiancés. Partirá da Praza do Concello ás 10.00 horas. M. L.