Xabier Díaz presenta en Ribeira o seu novo disco ‘Levantarse e caer’

Que Xabier Díaz é un dos grandes músicos do panorama actual en Galicia é indiscutible, pero á súa impecable traxectoria xunto a Adufeiras de Salitre únese agora un novo traballo en solitario, Levantarse e caer, un disco no que reflexiona sobre a necesidade de cambiar o paradigma do éxito e a construción dunha sociedade máis xusta e solidaria.

O proxecto discográfico recolle dez temas que navegan entre o son tradicional galego, a música melódica e os arrolos. O primeiro single, Levantarse e caer, vía a luz en marzo e pasaba inmediatamente a coarse entre os temas en galego máis escoitados en todas as plataformas. Tras el chegaba María e a curuxa, un arrolo de patrón suave e doce que permitía atisbar un pouco máis o seu particular universo.

En Levantarse e caer Xabier Díaz explora os recordos da infancia, a perspectiva adulta do éxito e a necesidade de querer e querernos máis e mellor como unha forma de sandar as feridas e construír unha realidade máis amable.

A presentación deste novo traballo en solitario vén acompañada dunha pequena xira de presentación do mesmo, que levará ao artista para actuar en directo nos escenarios de Mos, Ribeira, Ourense, Santiago de Compostela e Pontevedra nas próximas semanas.

En concreto, os concertos terán lugar este sábado trinta ás 18.00 horas no auditorio Torroso de Mos, con entrada gratuíta; o un de maio ás 18.00 horas no auditorio de Ribeira, tamén con entrada gratuíta; o día 22 ás 19.00 horas no auditorio Abanca de Santiago (entradas en Ataquilla); o día 28 ás 20.00 horas no auditorio Sede Afundación de Pontevedra (entradas en Ataquilla); e o 2 de xuño ás 20.00 no Teatro Principal de Ourense (entradas en Ataquilla).

Dos primeiros sopros de Xabier nunha gaita de fol nos albores dos 80 ata Coplas para Icía (2007) pasaron case 30 anos. A súa curiosidade facilitou a chegada de experiencias que se sucederon tendo sempre a música popular no horizonte: Xacarandaina, Rumbadeira, os primeiros traballos de campo, unha incesante actividade docente, asociacións, concursos, certames, etc. Logo chegou a Nova Galega de Danza ca que participou nos espectáculos Alento, Engado e Tradicción de 2005 a 2009.

BERROGÜETTO. Berrogüetto chamou á porta de Xabier en 2008 e a viaxe durou ata 2014, ano no que se anunciaba a disolución da banda.

Durante este tempo editaron os discos Kosmogonías e O pulso da terra. Alén diso, obtiveron o Premio de la Academia de la Música á mellor canción en galego (2011), o de mellor grupo de música folk na primeira edición dos Premios Galegos da Música Martín Códax (2013) e o galardón á mellor banda sonora nos Premios Mestre Mateo (2014) coa película Inevitable.

DE IRLANDA A ZIMBABUE. Ao longo dos anos realizou un feixe de colaboracións en discos e concertos de diferentes artistas, entre eles, Carmen París, Xosé Manuel Budiño, Kepa Junquera, Guadi Galego e Os Cempés, e levou a súa música a México, Zimbabue, Alemaña, Uruguai, Italia, Perú, Dinamarca, Francia, Suíza, Arxentina, Noruega, Bélxica, Cuba, Escocia ou Irlanda.

En 2015 editou The tambourine man xunto ás Adufeiras de Salitre, o mellor disco galego nos Premios de la Música Independiente (2016) e o mellor álbum na categoría de música tradicional dos Premios Martín Códax da Música Galega (2016). Con el tamén obtivo o premio á mellor canción en galego da primeira edición dos premios aRitmar.

