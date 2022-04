Xunta y diputaciones ‘congelan’ su apoyo a Emerxencias en la comarca

Dende que aterrei nesta sección levo anunciando problemas, queixas e ata o desmantelamento dos grupos de emerxencias na comarca. Pero, afortunadamente, semellan ter máis vidas que un micho, e ata están aturando a base de bos servizos a chegada dos parques comarcais de bombeiros. Nada que obxectar: non se pode regatear en medios cando hai vidas en xogo. Agora ben, o que non é normal é que exista un fallo nun cadro eléctrico, e veñan os efectivos de Brión, os de Xallas-Barcala e ata os de Boiro. “Claro –dicíame un responsable provincial–, é o protocolo; pode que non pasara nada, pero... e se pasa?”. Ocórreseme que para iso temos datos e información precisas neste s. XXI que optimicen e racionalicen as intervencións.