A hostalaría galega recuperará os horarios prepandemia desde o sábado

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que se dá un paso máis na desescalada de restricións activadas pola covid-19 e, en vista da boa evolución epidemiolóxica, eliminaranse as limitacións horarias para a hostalaría galega. Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, o presidente trasladou que os expertos clínicos que asesoran ao Executivo autonómico desde o inicio da pandemia aconsellaron "abrir o horario" aos establecementos hostaleiros. De tal forma, desde os bares, até os restaurantes e locais de lecer nocturno, así como outros establecementos como as salas de xogo ou salóns de voda recuperarán, "sen distincións", o horario que recolla a súa licenza en cada un dos casos. "A partir das 00,00 deste sábado 12 de febreiro, volveremos aos horarios normais en toda a hostalaría galega", aseverou o mandatario autonómico, quen previamente proclamara, en relación ao uso da máscara, que "chegou o momento eliminarlle prohibicións e centrarse nas recomendacións".

CERTIFICADO COVID. Iso si, á marxe dos horarios, o presidente galego subliñou que o comité "tamén foi clarísimo" respecto diso de defender que se manteña a esixencia do certificado covid, un elemento que, engadiu, "molesta pouco aos cidadáns" porque "o teñen no móbil" e é positivo "para a actividade en lugares de risco". A este respecto, a Xunta xa informara de que solicitou ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) prorrogar o uso do certificado covid-19 até o próximo 26 de febreiro en todos os ámbitos vixentes actuais. A autorización actual finaliza o 12 deste mes.

"A PANDEMIA AÍNDA EXISTE". Nunha intervención na que tamén subliñou a "recomendación" de manter a máscara en lugares de aglomeracións e os patios dos colexios, a pesar de que o seu uso exterior deixou de ser obrigatorio por directriz estatal, Feijóo chamou a actuar "con prudencia", con pasos "lentos pero seguros". "Onte tivemos máis de 3.000 novos casos e foi dos mellores días. A 3.000 casos diarios, parece razoable dicir que a pandemia aínda existe", advertiu o presidente galego, quen en todo caso subliñou que a incidencia segue baixando tanto a 7 como a 14 días. Respecto diso, destacou tamén que por primeira vez desde o 29 de decembro a taxa de contaxio a 7 días situouse por baixo dos 1.000 casos por 100.000 habitantes; e lembrou que ao redor de mediados de xaneiro chegouse a situar a incidencia semanal en case 1.800 casos por 100.000 habitantes. Máis aló, defendeu que a taxa de positividad está en descenso tamén --un 13,8% no ámbito autonómico, por baixo da media estatal, e mesmo se sitúa por baixo do 10% en Ourense--.

PRESIÓN HOSPITALARIA E VACINACIÓN. Aínda que a comparación no que respecta aos contagios "xa non se pode facer" porque as comunidades comunican diferente información --Galicia suma os diagnósticos por autotest, pero outras autonomías non, por exemplo--, Feijóo si destacou que, tanto no que respecta á presión hospitalaria como á vacinación, a Comunidade entre as mellor situadas do ranking estatal. No que respecta á hospitalización, ademais, reiterou de catro de cada dez pacientes con covid ingresaron por outras patoloxías prevalentes (de traumatoloxía ou oncoloxía, entre outras). EUROPA PRESS