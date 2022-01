A Xunta traballa para implantar esta semana o sistema simultáneo de baixas e altas por covid

VIGO. EP. As autoridades galegas, co presidente, Alberto Núñez Feijóo, á fronte, manteñen a tranquilidade ante o aumento de ingresos hospitalarios por covid-19, aínda que segue a "preocupación" pola Atención Primaria. Respecto diso, a Administración galega traballa no axuste do sistema para tratar de que esta semana se implemente o modelo automático de baixas e altas laborais ao sete días se o paciente non ten síntomas. Feijóo situara como moi tarde no horizonte deste luns ou do martes a implementación do sistema automático para as incapacidades temporais por covid-19 e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ratificou nesta xornada nun acto en Vigo que se está traballando niso.

Segundo trasladou, o Ministerio de Seguridade Social ratificou que se pode facer, pero pide que non se lle remita o alta "até o día sete", o que require "modificar" os sistemas de información autonómica para que "esa alta que se produce nun único acto quede retida e non se envíe até o día sete". "Tardaremos o menor tempo posible en poder implementarlo, esta mesma semana se é posible quedará habilitado ese sistema para que se poida notificar nun acto único", aseverou o conselleiro, quen repasou outras decisións adoptadas na Comunidade co fin de aliviar a carga burocrática ligada aos miles de baixas que, na liña cos contagios, rexístranse cada día na Comunidade.

Comesaña aludiu á vía da autodeclaración (con "3.000 ou 4.000 ao día", que xa non requiren da intervención do médico de familia, por exemplo) ou ao cambio do protocolo para o seguimento dos contactos, por exemplo; pero tamén á contratación de 86 médicos xubilados (22 en Vigo) e á apertura da oferta para que se incorporen médicos sen especialidade en calidade de técnicos de saúde para contribuír a desconxestionar a parte administrativa da Primaria. "Seguiremos traballando nesa liña", esgrimiu Comesaña, quen incidiu en que o obxectivo é liberar aos facultativos para que se poidan centrar na parte clínica, aínda que tamén destacou a importancia que xoga a enfermaría --coa figura "fundamental" da enfermaría familiar e comunitaria-- no tratamento das patoloxías crónicas.

"7.000 OU 8.000 BAIXAS AO DÍA". Pola súa banda, nun acto en Salvaterra do Miño, preguntado pola alza de ingresos hospitalarios e na liña do manifestado tamén polo conselleiro en Vigo, asegurou que non lle preocupa a situación hospitalaria, que se mantén "estable", pero si a situación da Atención Primaria e puxo o foco tamén na carga administrativa. "Teñen un traballo burocrático enorme, dado que falamos de 7.000 ou 8.000 baixas diarias", esgrimiu Feijóo, antes de sinalar que, ademais, a "preocupación" pola Atención Primaria está presente para a Xunta "desde hai moito tempo" porque, ademais da pandemia, "non hai recursos para cubrir xubilacións, enfermidades ou vacacións de médicos e pediatras" neste nivel de atención sanitario.

Feijóo insistiu en que a Atención Primaria "está saturada" e augurou que "seguirá" igual despois da pandemia se non se toman decisións para aumentar o número de prazas de facultativos. Lembrou a demanda dunha convocatoria MIR extraordinaria e engadiu que tamén sería positivo crear a especialidade de urxencias hospitalarias. "O obxectivo é que podamos ter dous destinos MIR, o de médico de familia en Primaria e os que queiran facer urxencias para hospitalaria", sinalou o presidente, antes de apuntar que "agora hai moitos médicos de familia que, finalizada a súa formación, vanse posteriormente aos hospitais, e séguese descapitalizando a Primaria".