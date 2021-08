Abierta la autocita para 25.000 jóvenes de 12 a 19 años y 30.000 mayores de 20

Galicia ha terminado ya el proceso de citación a través de SMS de toda la población diana, tras terminar esta misma semana la inoculación de primeras dosis al colectivo de 12 a 19 años y de 20 a 29. Llegados a este punto, tal y como precisó este viernes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, “toca abrir una nueva etapa y apostar por otro sistema, ya engrasado desde el pasado 1 de julio: la autocitación”.

De este modo, desde ahora la estrategia de vacunación en la comunidad se centrará ya exclusivamente en las citas solicitadas de manera voluntaria cubriendo los huecos que el Sergas vaya abriendo. En concreto, para la semana que viene serán 25.000 para adolescentes de 12 a 19 años y 30.000 para mayores de veinte. La posibilidad de solicitar estas citas está vigente desde las tres de la tarde de este viernes y se extenderá hasta el día inmediatamente anterior a las inoculaciones. El sistema volvió a dar señales ayer de saturación y algunos usuarios se quejaron ante la imposibilidad de hacer su reserva para la vacuna. “Ou me dicían que o sistema estaba colapsado ou que non habia xa citas. Levo dende as tres intentando coller un oco e son as sete e sigo igual”, resumía una de las afectadas en declaraciones a este diario.

Para el lunes día 30 de agosto se ponen a disposición de los jóvenes de 12 a 19 años un total de 15.000 huecos. Para este mismo grupo, habrá otros 10.000 para el martes día 31. La posibilidad de pedir cita para uno de estos dos días terminará a las doce de la noche del domingo, en el caso de aquellos que quieran acudir el lunes; o a las doce del lunes, en el caso de los que quieran acudir el martes, para tener tiempo a desplazar las dosis que serán inoculadas al día siguiente, tal y como aclaró el conselleiro durante su intervención ante los medios en el Ifevi.

En el caso de los mayores de 20, podrán pedir cita hasta que se completen los 30.000 huecos puestos a disposición de toda la gente que queda sin inmunizar en Galicia por encima de esa edad para el próximo viernes 3 de septiembre. El plazo finaliza de la noche del miércoles al jueves, en su caso.

El conselleiro lamentó que solo se puedan ofrecer a todos los gallegos mayores de veinte solo 30.000 dosis, pero no han llegado más. La idea de la Consellería era anunciar la llegada de 70.000 dosis este viernes, pero se han quedado en 40.000 menos, siendo solo 30.000.

INICIO DE CURSO CON PAUTA COMPLETA. El objetivo de esta nueva campaña es que “no quede nadie sin inmunizar en la población”. Pero, según indicó Comesaña, especialmente importante es el caso de completar las primeras dosis en el grupo de 12 a 19, en el que quedan unas 20.000 personas sin vacuna, para que puedan llegar completamente inmunizados a la primera semana del curso. Por ello, los que pidan cita para lunes y martes serán inyectados con Pfizer, porque “en tres semanas llevarían el segundo vial y en la del 15 de septiembre ya estarían protegidos”.

Algo similar sucede con los jóvenes de 20 a 29, muchos de ellos universitarios que cursan estudios fuera de la comunidad. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para que todos queden vacunados antes de irse, pero en caso de que no sea así, podría estudiarse cómo actuar en casos concretos”, indicó Comesaña.

97 % de PARTICIPACIÓN. El titular de la cartera de Sanidade recordó también la buena acogida que tuvo siempre el sistema de autocitación, llegando a alcanzar en pasadas semanas, cuando se ofrecieron 15.000 huecos para el grupo de 12 a 19 a 1,6 millones de solicitudes en solo dos horas. “Los datos son buenísimos”, apuntó. También aseguró que el sistema de citación por SMS funcionó a la perfección. Y es que “los datos que manejamos esta semana fueron de hasta el 97 % de adherencia, si bien el lunes es cierto que hubo puntos con un 80 u 81 %”. Ahora, “esperamos que la respuesta sea similar”, agregó.

MUTUALISTAS Y SIN TECHO. Finalmente, Comesaña recordó que todos los mutualistas deben actualizar sus datos en su oficina más cercana o por vía telefónica, porque, pese a no estar incluidos en el sistema sanitario con tarjeta del Sergas, sí se ven beneficiados de la vacuna gratuita contra el covid.

“Aunque tuvimos algún problema al principio, porque teníamos que ponernos en contacto con las mutuas que nos facilitaban los DNI de cada paciente, ahora ya todo funciona con fluidez”, aseguró Comesaña, que explicó que en el caso de estas personas ajenas al sistema de salud lo que se hace es “crearles un número en nuestro sistema, registrarlos y, a través de ahí, citarlos”. Algo similar se está tratando de llevar a cabo con la vacunación de los sintecho, pues de algunos no se tienen datos, por lo que la colaboración con los ayuntamientos y las áreas sanitarias es fundamental en este sentido.