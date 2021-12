Arrancan las terceras dosis a sexagenarios tras ponerse ya al 69 % de mayores de 70

Los centros de vacunación masiva que reabrieron el pasado 19 de noviembre arrancaron este miércoles con la administración de la dosis de refuerzo para el colectivo de entre 60 y 69 años, objetivo que tiene el Sergas finalizar antes de Navidad, junto con los sanitarios y el personal sociosanitario.

Por el momento, en Galicia, según los datos de Sanidad, recibieron la dosis completa 345.377 personas de entre 60 y 69 años, el 99,6 % de la población diana en este grupo de edad. Y hasta este lunes se había puesto la dosis de refuerzo a 366.330 mayores de 70 años, el 69 % de los 531.156 gallegos que completaron la pauta en la primera fase y que superaron esa franja etaria.

Asimismo, en cuanto a los vacunados con la monodosis de Janssen, hay un total de 27.805 personas en Galicia que cuentan ya con la dosis de refuerzo, lo que supone el 22,48 % del total que había recibido este preparado de un solo pinchazo.

MÁS CONTAGIOS EN EDADES MÁS TEMPRANAS. La importancia de las terceras dosis ya no es para nadie una sorpresa si se echa una ojeada a los actuales datos de incidencias por edades. Aunque la mayor incidencia la acumulan en este momento los menores de once años (379,67 casos por cada cien mil habitantes), como resulta lógico al no contar todavía con protección vacunal frente al virus, cuando más tiempo hace que las personas se han puesto las vacunas (es decir, cuanta mayor edad), más sube la incidencia del colectivo etario.

Por poner el ejemplo de esos mayores de 60 a 69 años que comenzaron a recibir las terceras dosis en el día de ayer, estos serían el tercer grupo de edad con la incidencia más elevada en estos momentos: 209,55 casos por cada cien mil habitantes. Los segundos serían los gallegos del grupo de 40 a 49 años (246,60); seguidos del grupo de 30 a 39 (203,15); y del de 50 a 59 (199,56). Mientras que los últimos en recibir la pauta completa, es decir, los jóvenes de 20 a 29 (161,92) y los adolescentes de doce a 19 (94,44), ocuparían las últimas posiciones.

Viendo esta elevada eficacia de la dosis de refuerzo, el epidemiólogo de la USC Juan Gestal ya prevé una “ampliación” de la misma a toda la sociedad, “como ya se está recomendando por la Unión Europea y por otros países”.

POCOS NO VACUNADOS, PERO MUCHOS DE ELLOS EN UCI. En la misma línea, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha pedido este miércoles al poco porcentaje de no vacunados que resta por inmunizarse que lo hagan, porque ese “pequeño” porcentaje (en torno al 5 %), “genera un número importante” de contagios en comparación y, además, estas personas tienen “más probabilidad de entrar en la uci” si se infectan.

“Vacunarse disminuye el contagio y la gravedad”, resumió, destacando también que el porcentaje de hospitalizados en esta ola “claramente bajó” por la vacunación, ya que actualmente solo un 3 o 4 % de las personas con infección activa necesitan ingresar.

MENORES DE ONCE. En cuanto a la vacunación de los niños de entre cinco y once años, que ya fue autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Galicia está “pendiente” de que se adopte en todo el Estado y una vez que se tome esta decisión está en disposición de “apostar” por esta inmunización de los menores. Cabe recordar que el Ministerio la prevé para mitad de diciembre.

VARIANTES. Finalmente, sobre la variante Ómicron, aseguró que el Sergas cuenta con equipos para realizar PCR específicas que detectan la variante nueva en casi todos sus centros, aunque por el momento no hay casos registrados en Galicia, aunque sí en España y Portugal.