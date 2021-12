Austria multará con hasta 3.600 euros a no inoculados

internacional. Los mayores de catorce años residentes en Austria estarán obligados a partir de febrero de 2022 a vacunarse contra el coronavirus, con multas de hasta 3.600 euros (unos 4.070 dólares) para quienes no lo hagan, según informó este jueves el Gobierno austríaco en Viena.

El ejecutivo conservador-ecologista justificó esta medida como la única opción para proteger a la sociedad y evitar continuos confinamientos contra la pandemia, en un país con solo el 68,4 % de su población con pauta completa. El ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein, explicó que una vez pasado el periodo de revisión legal de cuatro semanas, el plan es debatir y aprobar la ley en el Parlamento para que entre en vigor a principios de febrero. Cada tres meses se establecerán citas de vacunación a las que estarán convocados todos los ciudadanos no vacunados y, aquellos que no lo hagan tendrán que pagar una multa de 600 euros. De negarse, se iniciaría un proceso que puede terminar con una sanción de hasta 3.600 euros, aunque el importe se ajustará al nivel de ingresos de la persona afectada. El ministro reconoció que no creyó necesaria esta medida, pero sí. E.P.