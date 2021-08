Bajan a nueve los concellos en nivel máximo de restricciones en Galicia

Imagínate viajar y contraer la COVID-19 involuntariamente, volver a Galicia y realizar un autotest de antígenos por prevención que para tu sorpresa da positivo, notificar el resultado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) e incluso concertar una cita telefónica con tu médico de cabecera para pedir una PCR que no llega. Haces eso y pasa una semana. Nadie se ha puesto en contacto contigo, los síntomas han ido yendo y viniendo, entre cansancio y tos, y para colmo recibes un mensaje para ser vacunado dentro de cuatro días. Sin saber si sigues estando enfermo o no, sin entender cómo puedes haber sido invisible todo ese tiempo.

Así se siente un joven gallego de 25 años que busca respuestas ante tal “pasotismo”. El chico, al que citaremos como Marcos Rodríguez, pues prefiere permanecer en el anonimato, volvió de Cádiz el pasado martes, 27 de julio, y al llegar a Pontevedra compró “uno de estos test que venden en las farmacias”, aún sin haberse manifestado la enfermedad, a fin de saber “si podía haber cogido el virus” en la ciudad andaluza y para “no propagarlo”.

Para su sorpresa, el resultado se tornó positivo en la primera prueba que hizo. Pensando que se trataría de un “posible error”, realizó una segunda que dio negativo y finalmente una tercera que volvió a arrojar la misma sensación que la inicial. Estaba contagiado, sin dudas. Tras ello, rápidamente se puso en contacto con el teléfono habilitado por la Consellería de Sanidade (el número 900 400 116) para exponer su caso y solicitar información.

“Me dijeron que de 24 a 48 horas me llamarían para decirme dónde y cuándo tendría que hacer una PCR”, manifiesta Rodríguez, comentando que también le “recordaron que debía permanecer aislado, algo que ya había hecho”. No obstante, según puntualiza, en “ningún momento” tras informar sobre su infección le “preguntaron por sus contactos estrechos, si tenía síntomas o cómo estaba”. “No se preocuparon ni lo mínimo, era uno más”, mantiene.

Estando confinado, el joven decidió llamar al Centro de Salud Virxe Peregrina, paralelamente, con el objetivo de concertar una cita con su médico de cabecera y pedir lo antes posible la susodicha prueba, pues gente de su entorno le aconsejó que “era lo mejor en estos casos”. “Aunque les hice ver mi situación no me la dieron hasta el siguiente lunes (2 de agosto), pero llegó ese día y nadie me llamó”, apunta Marcos, señalando que durante ese tiempo el otro teléfono al que había llamado tampoco volvió a ponerse en contacto con él. “Dijeron 24 o 48 horas y ya habían pasado más de 120”, indica.

Durante todas esas jornadas en casa, donde aún sigue, los síntomas empezaron a manifestarse (concretamente el pasado jueves) pero en ningún instante alcanzaron la gravedad suficiente como para alertar al teléfono de emergencias COVID-19 y casos graves (061). “Un día casi no salí de cama, estaba cansado y sin fuerzas, pero la mañana siguiente me desperté mejor y ahora tengo tos de vez en cuando”, reconoce Rodríguez, añadiendo que “hay que tener cuidado” aunque “aun manteniendo todas las medidas el virus puede golpear igual”.

La última sorpresa llegó el lunes, “al contrario que la llamada” de su médico (todavía a la espera), cuando recibió un SMS que le cita para ser vacunado este viernes, 6 de agosto, en el Recinto Ferial de Pontevedra. El hecho lo tilda de “inentendible”. “Les dije que di positivo el pasado martes y me convocan en un espacio cerrado con más gente para ponerme una vacuna que quizás no está recomendada porque igual no me he recuperado de la enfermedad, algo que no sé porque sigo sin PCR”, comenta asimismo.

Además, destaca que por ahora ni se han cumplido las 10 jornadas desde que comenzaron sus síntomas, ni lleva otras tres sin padecerlos, dos requisitos vitales para poder desconfinarse según las Instrucións para o caso de COVID-19 en illamento no seu domicilio de la Consellería de Sanidade. “Puedo entender que no me hayan llamado por saturación, pero que no me hayan inscrito en un registro conforme soy positivo o que a sabiendas de ello quieran vacunarme sin antes hacerme una prueba es incoherente”, lamenta.

Ante esta situación, Marcos llamó ese mismo día nuevamente a los dos mismos números que había llamado en un primer momento. Desde la línea habilitada para consultas ligadas al coronavirus le indicaron que “estaban muy saturados”. “Me pidió disculpas y me dijo que ella si quería me abría una incidencia, pero que si lo hacía y yo iba a llamar al médico de cabecera que a lo mejor se solapaban las dos cosas”, destaca, añadiendo que desde el Centro de Salud Virxe Peregrina le informaron que “no constaba la cita telefónica”.