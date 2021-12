Comienza la citación del grupo de 40 a 49 en la comunidad y de los vacunados con AstraZeneca

Después de adelantarse una semana a la administración de las dosis de refuerzo en los menores de 60 años, en concreto, llamando a los gallegos del grupo de 50 a 59 antes de que se aprobase la administración del vial adicional en el Comité Interterritorial, Galicia vuelve a tomar la delantera y arranca ya la inoculación de las personas de 40 a 49 años, (más de 440.000) citadas vía SMS.

La comunidad se sitúa en estos momentos muy por delante en número de inoculaciones en estas franjas de menores de 60 con respecto a las demás comunidades. Cabe recordar que, por el momento, y siguiendo las recomendaciones de la EMA, solo podrán recibir el tercer pinchazo aquellos ciudadanos del grupo de cuarenta que hayan completado la pauta hace más de seis meses. A ellos se sumarán también los vacunados con AstraZeneca, que podrán recibir la dosis de refuerzo pasado medio año.

Esto contribuirá a reducir la incidencia dentro del colectivo, ya que su protección empieza a decaer significativamente, registrando ya una incidencia de 703,71 casos por cien mil habitantes. Mientras, en el grupo de 50 a 59, se ve que esta incidencia bajó hasta 539,06 casos; y en el de 60 a 69 ya lo hizo hasta 464,94.

EL 31 % DE LOS NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS CON UNA DOSIS. Hasta la fecha, Galicia ha completado las pautas del 86,56 % de sus ciudadanos. Y, más en concreto, dentro de la población pediátrica, la que más preocupa por su disparada incidencia (933,20 casos por cien mil habitantes, por encima de la media nacional, en 776,74), entre el grupo de cinco a once años cuentan con al menos una dosis el 31 % de los niños (unos 51.000).

Todo ello tras el arranque de la campaña el pasado miércoles día 15 de diciembre, que se prevé completar en las primeras semanas de enero con la llegada de otra remesa de casi 70.000 dosis. Mientras esto no sucede, este miércoles y jueves se abre la autocitación para los niños de once, diez y nueve años que no hayan podido asistir a la inoculación en el momento en que fueron llamados.

A su disposición estarán las 9.000 vacunas que no se administraron durante la primera fase de la campaña, las sobrantes. Pero, sea como fuere, la gallega es ya la autonomía con mayor porcentaje de niños de cinco a once años vacunados con una dosis, con ese 31,2 %, muy por encima de la media de España, en el 11,2 %.