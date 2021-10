Compatibilizar la tercera dosis con la de la gripe sigue generando debate

La posibilidad de inocular la tercera dosis de la vacuna contra el covid junto al vial correspondiente al suero de la gripe sigue siendo, tal y como manifestó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el pasado Comité Clínico, la principal apuesta del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Y, aunque hay expertos que apoyan esta combinación, los propios profesionales del sistema sanitario ponen en duda que haya personal suficiente para poder llevar a cabo la vacunación simultánea.

Más en concreto, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, afirmó este lunes que dar una dosis “adicional” de la vacuna en la población mayor y en los colectivos inmunodeprimidos (como ya se está haciendo), “tiene sentido” y es “perfectamente compatible” con la vacuna de la gripe. Eso sí, mostró en una entrevista concedida en Onda Vasca “dudas” sobre hacer “universal” esa dosis de refuerzo en los países desarrollados mientras en otros “aún están pensando en poner la primera, porque no tienen ninguna”.

Así, el experto afirmó que es “bienvenida” la dosis “adicional” de la vacuna que ya se ha empezado a aplicar a inmunodeprimidos y personas mayores en residencias porque, por su estado de salud, “la respuesta protectora no va a ser suficiente y requiere una dosis adicional con esta y con otras vacunas”. Por ello, “tiene sentido” inocular al conjunto de la población mayor porque, conforme se envejece, “también envejece el sistema inmunitario”.

Pero, por contra, mostró sus “dudas” ante una tercera dosis “de carácter universal de dieciocho a 65 años” como aprobó la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ya que no hay evidencia científica sólida aún que indique que haga mejorar “la calidad de respuesta” y porque, además, “vacunas hay las que hay”. “Y no podemos empezar a pensar en empezar a poner una tercera dosis universal a quien tiene dos mientras en los países en desarrollo están pensando en poner una a los que no tienen ninguna”, dijo.

El presidente de la Asociación de Vacunología aseguró, además, que la tercera dosis de la vacuna contra el covid es “perfectamente compatible” con la de la gripe y “no hay problema en administrarse las dos, incluso en un mismo acto vacunal”, aunque en brazos distintos.

OTROS SERVICIOS PODRÍAN QUEDAN DESCUBIERTOS O MERMAR LA CALIDAD. Sin embargo, desde el Sindicato de Enfermería SATSE Galicia no tienen tan claro que esta opción sea viable. Este mismo lunes consideraron irrealizable simultanear ambas vacunas, como pretende el Sergas y señala este experto que sería posible, ya que el nuevo plan de Atención Primaria no ha previsto un refuerzo de la plantilla de enfermos y enfermeras. Así, alertan del riesgo de dejar servicios al descubierto, sin poder garantizar la calidad y seguridad asistencial que se requiere, para emplear al personal en la campaña simultánea.

Así, el sindicato denunció que, una vez más, el Sergas presentó un plan de vacunación sin especificar los recursos humanos que se destinarán para llevarlo a cabo y sin que, a día de hoy, se haya contratado personal específico para realizar esta labor o cubrir la actividad que estas enfermeras y enfermeros realizan en sus centros, y sin haberlo negociado tampoco con las organizaciones sindicales.

SATSE Galicia recordó, asimismo, que la Atención Primaria se encuentra inmersa en una reestructuración en la comunidad que incluye la implantación de una cartera de servicios más ambiciosa en los centros de salud, cuestiones por las que el sindicato lleva meses advirtiendo de la inviabilidad de implantar dichas consultas si no se dota a los centros de los recursos humanos, formación específica de los profesionales, protocolos garantistas y materiales necesarios, así como si no se habilitan consultas y espacios adecuados.

LA CONVIVENCIA COMO ÚNICA ALTERNATIVA. Por otro lado, sobre el debate de la vacunación de los menores de doce años, García Rojas indicó que “no tiene mucho sentido” en este momento, ya que, por ahora, no hay ninguna vacuna con indicación de administración para estos niños.

En este sentido, remarcó que la pandemia es “un problema global” que requiere respuestas globales y no locales y, por ello, las vacunas no solo pueden quedarse en el ámbito de los países desarrollados, sino que tienen que llegar a países en vías de desarrollo también. Según indicó, “por equidad y justicia”, pero también por una cuestión de “interés epidemiológico” debido a la posibilidad de aparición de nuevas variantes. Por ello, ese sería el primer reto antes de vacunar a los menores.

Finalmente, el experto consideró que los altos índices de vacunación van a suponer “un elemento diferenciador” que permitirá que, si bien va a seguir habiendo casos de covid, el impacto “esté alejado” de lo sucedido en anteriores olas y “muy ligado” a personas no vacunadas, habiendo “domesticado” el virus para hacerlo “uno más de los microorganismos con los que convivimos habitualmente”.