Detectada en Israel una infección de coronavirus y gripe a la vez

MADRID. EP. Israel ha detectado el primer caso de "flurona", una infección de coronavirus y gripe a la vez en una mujer embarazada no vacunada infectada por ambos virus, que ha dado a luz en el Hospital de Beilinson. La paciente ha mostrado síntomas leves, aunque no estaba inmunizada. El Ministerio de Sanidad de Israel estudia el caso inédito para comprobar que la combinación de los dos virus no causa una enfermedad más grave. "La enfermedad es la misma. Son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores", ha explicado Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. Las autoridades sanitarias de Israel informaron este viernes de que el país comenzó a administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a pacientes con sistemas inmunitarios debilitados. Israel ha hecho frente recientemente a una cuarta ola de contagios y a un nuevo aumento de los casos. Se estima que solo un 60 por ciento de la población cuenta con la pauta completa de vacunación.