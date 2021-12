¿Dónde habrá que presentar el pasaporte covid desde el sábado?

Adiós, parece que definitivo, a las limitaciones de aforo y a una mayor reducción de horarios en la víspera de la Navidad. Sin embargo, el certificado covid sigue incrementando sus usos y desde este sábado, para casi cualquier actividad que se realice fuera de casa (a excepción de pasear) será necesario. O, en su defecto, la presentación de un test negativo o de una prueba de recuperación de la enfermedad.

Esa será la protección con la que contará la ciudadanía gallega durante estas fiestas, más allá de las habituales medidas sanitarias (mascarilla, distancia y lavado de manos) y de la recomendación de no superar los ocho comensales por mesa. Conozcamos más en profundidad en qué situaciones, más allá de la hostelería, se deberá presentar el documento que acredita la vacunación. Porque desde ahora casi va a ser mejor olvidar del DNI que el certificado covid.

ÁMBITO HOSPITALARIO

- Tengo a un familiar ingresado en el hospital y ahora que es Navidad me gustaría pasar unos días con él como acompañante. ¿Tendré que presentar el pasaporte covid? Sí, rotundo. Todos los acompañantes de pacientes en planta hospitalaria deberán acreditar estar debidamente vacunados o libres de la enfermedad (con el resultado de un test).

Y es que el informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública se refiere a diversos estudios que evidencia el peligro de contagio derivado de visitas, como el realizado en el CHUAC, que recoge este viernes el DOG, sobre un brote que tuvo lugar en marzo de 2020 en una unidad de pacientes particularmente vulnerables y que terminó afectando a 22 personas (12 trabajadores y 10 pacientes). Tuvo dos fuentes de infección: un trabajador y un acompañante de un paciente de la unidad que, como mínimo, contagió a dos pacientes hematológicos.

También hubo otro brote en el área sanitaria de Vigo originado por un familiar de un paciente que terminó infectando a 71 enfermos y a 55 trabajadores.

- Es tiempo de gripe. Con el frío y la lluvia mi madre siempre suele contraer el virus en esta época del año y tenemos que acabar en el médico. Es una mujer mayor y necesita que vaya un acompañante para asistirla. ¿También tendré que llevar el certificado covid? No, en el caso de las consultas externas no es necesario presentar el certificado ni del enfermo ni del acompañante, porque se estima que el tiempo que se pasa en espera es corto como para terminar extendiendo un posible contagio. Esto es aplicable tanto a centros de salud como a hospitales.

TURISMO Y CAMINO

- Quería aprovechar las vacaciones de Navidad para hacer el Camino de Santiago en compañía de mi grupo de amigos. ¿Podremos dormir en los albergues de la comunidad? La comunidad seguirá abierta durante las Navidades a todos los visitantes. Pero si quieres realizar el Camino de Santiago debes saber que en los albergues en los que te hospedes también te pedirán el certificado, amparándose en que el uso de zonas comunes, el dormir en un mismo habitáculo grupos de personas de diferentes procedencias (y de países con diferente cobertura vacunal), incrementa la posibilidad de contagios.

Además, como la mayoría de las personas que se alojan en estos locales son jóvenes, hay estudios a los que apunta el DOG en los que se evidencia una carga viral más alta en grupos grandes dentro de una edad más temprana, que en grupos más pequeños de mayores.

RESIDENCIAS Y CENTROS

- Mis padres son muy mayores y están ingresados en una residencia para la tercera edad. Hasta ahora no tenía problemas para ir a visitarlos desde que cayeron las últimas restricciones, pero tengo miedo a que de cara a Navidad surjan más. Lo único que necesitarás para verles será tener tu documento acreditativo de vacunación o de ser negativo en covid. Si hasta ahora no era preciso, desde este sábado sí deberá presentarse por parte de los acompañantes y visitantes de centros sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con discapacidad.

La Xunta justifica esta medida ejemplificando que en la quinta ola se notificaron 28 brotes en estos centros, que afectaron a 419 personas (el 69,5 % de todos los casos). Y en el 43 % de ellos el caso índice fue de personal trabajador de la residencia, por lo que el riesgo de que contagios internos acaben entrando en el recinto se considera muy elevado. Por ejemplo, en un centro de la provincia de Ourense, con un brote de 15 personas, la fuente fue una persona procedente de Madrid. Y en otro de Vigo, que afectó a seis personas, se sospecha que la causa fue un familiar de un residente.

DEPORTE NO FEDERADO

- Soy muy deportista y tengo una rutina de ejercicios que realizo cada mañana en el gimnasio. Hasta ahora con ir con mascarilla era suficiente para poder estar allí, ¿tendré que presentar certificado de vacunación desde el sábado? Efectivamente, desde el sábado tendrás que acompañarte de este documento para el acceso. El Gobierno gallego estima que en las instalaciones deportivas se producen brotes que provocan entre 50 y 100 casos.

El riesgo a infectarse en estos espacios, según apuntan, se incrementa en un 36 % en entornos cerrados y, además, a lo largo de la pandemia se conoce de varios brotes asociados a ellos: en A Coruña, uno con 60 personas, bien de forma directa en la instalación o bien por contactos secundarios fuera. En el DOG se hace también especial referencia a que estos espacios son frecuentados por gente joven, que en estos momentos es la que acumula incidencias más elevadas.

ACTIVIDADES DE OCIO

- Me encanta ir al cine y, sobre todo, ahora en invierno, con las bajas temperaturas, es la mejor alternativa de ocio para una tarde de fin de semana. ¿También será necesario acreditar allí el estar vacunado? Pues sí. Tanto cines, como teatros y otro tipo de espectáculos (como los musicales) que se celebren en interior con público sentado que puede beber y comer, se consideran por el DOG escenarios de riesgo de transmisión, tanto como aquellos que se celebren de pie. Así, superen o no las 200 personas (que no es lo habitual), debe contarse con el certificado de vacunación por esa particularidad de que se permite el consumo de comida y bebida en su interior, para lo que se retira la mascarilla.