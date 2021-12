¿Dónde podría surgir una futura nueva variante?

Aunque en España el número de personas vacunadas con pauta completa se aproxima al 90 %, lo que supone un gran hito para el país, en el resto de Europa la media se queda en el entorno del 60-70 % y, más allá de las fronteras, en América no pasa del 50 %, en Oceanía se queda por el 40 y en Asia-África llega a ser prácticamente nula en muchos países.

Así las cosas, el covid tienen vías de escape que le permiten hacerse más fuerte a través de mutaciones. La ecuación es muy sencilla: necesita de un organismo para ‘sobrevivir’ y replicarse; en cada copia puede sufrir mutaciones y, de todas las que se generan, las que sean más ventajosas para infectar serán las que prevalecerán. ¿La conclusión? Para que haya mutaciones es necesario que haya contagios. A menos contagios, menos posibilidad de nuevas cepas.

Eso supone que en España no debería haber nuevas variantes, pero esta ecuación no es del todo exacta. Y es que, teniendo en cuenta que la vacuna no es esterilizante al 100 %, que aún estando vacunado con dos dosis queda un pequeño margen de reinfección (más pequeño de hospitalización grave), aunque la mutación es algo descartable en origen, no el contraerla llegada de otro país.

Eso es lo que la nueva variante, Ómicron, ha puesto de manifiesto. Cuando el mundo occidental se sentía ya a salvo, volviendo a la ‘normalidad’, surge en el tercer mundo esta cepa, más transmisible y que escapa a la inmunidad de las vacunas. Entonces es cuando nos percatamos de que esta pandemia no podrá terminar hasta que todo el mundo se vacune en todos los rincones del globo.

Y es que, en un mundo globalizado como el actual, el movimiento de personas es imparable, y las hay que portan el virus con ellas, en muchos casos como asintomáticas. De este modo, vuelta a empezar con cada variante, y arriba una nueva ola.

Entendidos estos conceptos, es interesante también tener sobrevigilados los territorios con mayor susceptibilidad para generar nuevas cepas. Sin duda, todos estarían en África, donde hay poca inmunidad pese a los esfuerzos del mecanismo COVAX, pero es interesante realizar un análisis de cada continente.

ÁFRICA: CONGO, CHAD Y ETIOPÍA. Así, dentro de África, estaría el Congo, donde hay menos del 0,1 % de vacunados, la menor tasa de África y, además, un lugar de trabajo para muchos occidentales por la riqueza de materias primas para la fabricación de muchos productos, sobre todo tecnológicos. Sin duda, un gran candidato para albergar una nueva cepa, pero, lejos de descuidarse del covid, el Gobierno congoleño ha impuesto medidas, aunque laxas: las reuniones se limitan a un máximo de 50 personas y en las regiones de mayor incidencia (Pointe-Noire y Brazzaville), hay toque de queda entre las 23.00 y las 05.00 horas. La mascarilla se usa en espacios públicos, cerrados y en el transporte. Y la hostelería está abierta, pero no se puede usar la barra. Mientras que el ocio nocturno permanece cerrado.

Le seguiría en peligrosidad Chad, con solo un 0,4 % de población inmune. El país se protege haciendo una PCR a la llegada de cada viajero, con un coste extra de 30 euros. Si se permanece más de siete días, se tendrá que hacer otra. La mascarilla es obligatoria en todo el país incluso al aire libre. Restaurantes y bares deben trabajar con capacidad reducida para garantizar las distancias.

Y en tercer lugar estaría Etiopía, con un 1,2 % de inmunizados. Para los viajeros que presenten el certificado al llegar, no habrá cuarentena; en caso contrario, será de siete días y en una dirección localizable. También habrá que realizar una PCR cinco días antes del viaje y cargar el resultado en la web África Union Trusted Travel para obtener un QR que presentar en el aeropuerto, junto a un cuestionario sanitario cubierto. Ya dentro, las reuniones sociales se limitan a 50 personas en el ámbito público y en el privado solo a miembros de la misma familia. Las de más de 50 personas requieren autorización de las autoridades locales. La mascarilla se exige tanto en espacios públicos como cerrados. Los restaurantes y bares están abiertos, pero con asientos limitados a tres personas por mesa para mantener las distancias, mientras el ocio nocturno tiene capacidad reducida y no permite el contacto físico.

AMÉRICA: HAITÍ, JAMAICA Y SAN VICENTE Y GRANADINAS. En América, el mayor riesgo de generar nuevas variantes se concentra en el pequeño país de Haití, que solo goza de un 0,6 % de vacunados. Lamentablemente, las autoridades haitianas guardan silencio sobre las medidas para el control de la enfermedad, si es que existen.

Le seguiría Jamaica, con el 17,1 % de inmunizados. Es un porcentaje algo más alto, pero insuficiente. Presentando el certificado de vacunación a la llegada, los viajeros tendrán acortada la cuarentena a 8 días (pueden hacerse una prueba al llegar y, si el resultado es negativo, quedarían exentos), sino sería de catorce. El aislamiento debe pasarse en un hotel controlado por las autoridades sanitarias. En todo el país impera el toque de queda entre las 21.00 y las 05.00 horas. Las reuniones quedan limitadas a diez personas y la mascarilla se exige en espacios públicos y cerrados. En hostelería, el aforo es del 50 % tanto en bares como en restaurantes para garantizar distancias, mientras que el ocio nocturno, directamente, permanece cerrado.

Y ya el tercer puesto estaría San Vicente y las Granadinas, con un 20,3 % de inmunizados. Aquí, estando en posesión de un certificado, la cuarentena queda reducida a 48 horas. Se requiere comprobante de reserva en un hotel de cuarentena aprobado por las autoridades y desde el momento en que se llega al aeropuerto solo se podrá hacer uso de un taxi para realizar el trayecto al hotel. Todo ello aún con el resultado negativo de una PCR realizada 72 horas antes. En caso de no tener estos documentos, la cuarentena sería de diez días. También hay que completar un formulario de viaje. La mascarilla se precisa en lugares públicos y los restaurantes están abiertos, pero limitados en el interior. Las tiendas también están abiertas, pero pueden pedir mascarilla, medir la temperatura o incluso pedir datos personales para facilitar el rastreo.

ASIA: AFGANISTÁN, TAYIKISTÁN Y BANGLADESH. En el continente asiático las cosas funcionan ‘de aquella manera’. Se sabe que en Afganistán solo el 8,7 % de la población está vacunada, pero el régimen talibán no permite entrada de viajeros por turismo en el territorio. Por otros motivos, deben ser aprobados, por lo que el ocultismo de medidas es total. Algo similar pasa en Tayikistán, segundo país del continente con menor inmunizados: solo el 24,7 % de ciudadanos.

El tercero en discordia sería Bangladesh, al lado de la India (donde ya apareció la variante Delta). Con el 22 % de inmunizados, los viajeros que lleguen desde un país de riesgo visitado en quince días previos, deben someterse a su llegada a cuarentena de siete días, de la que se les libera con el resultado negativo de una PCR. Además, las autoridades piden una declaración sanitaria y un formulario de localización de pasajeros que proporcionan las propias aerolíneas. La mascarilla es obligatoria en espacios públicos y cerrados. El Los bares y restaurantes tiene capacidad limitada y el ocio nocturno está cerrado.

OCEANÍA: PAPÚA, SALOMÓN Y VANUATU. Y en Oceanía, de los tres países con menor tasa de vacunación: Islas Salomón (6,6 %), Vanuatu (12,8 %) y Papúa Nueva Guinea (2,2 %), solo se conocen medidas a nivel internacional de este último. En concreto, Papua tiene prohibidos los viajes por placer, y para poder acceder como viajero internacional es necesario solicitar la exención de ingreso en la Oficina de Viajes del Centro Nacional de Control al menos dos semanas antes del viaje. Se requerirá vacunación completa y una prueba PCR a todos los viajeros a la llegada, que correrá a cargo del viajero. Además de una declaración de salud en 24 horas previas para obtener un QR de entrada. La mascarilla se pide en público y espacios cerrados y los taxis solo pueden llevar a dos pasajeros a la vez. La hostelería se mantiene abierta con limitaciones y barras cerradas.