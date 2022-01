Dos mil personas viven en los únicos tres ayuntamientos libres de covid en Galicia

Ómicron colapsa ya todo el territorio gallego al igual que lo hace en otras partes de España. Hoy por hoy es muy difícil, por no decir imposible, encontrar un reducto que no se vea afectado por la voracidad de esta variante. Todo el mundo conoce a una persona infectada o ha sido contacto de un positivo, y es imposible no saber de algún brote en los alrededores de su hogar. Pero, cuando casi la mitad de los ayuntamientos gallegos superan ya los dos mil casos por cada cien mil habitantes de incidencia, hay tres que resisten al envite: Ribeira de Piquín, Porqueira y Calvos de Randín.

Se trata de municipios muy pequeños, con menos de mil habitantes, que, pese a la cercanía de sus vecinos por tratarse de comunidades pequeñas, han resistido a la sexta ola. Los 513 habitantes del concello lugués de Ribeira de Piquín, o los 823 y los 717 de los ourensanos Porqueira y Calvos de Randín, son los únicos gallegos que en la actualidad pueden decir que viven en lugares covid-free. Poco más de 2.000 personas de los 2,7 millones de habitantes que tiene la comunidad (el 0,07 %).

EL ÁREA DE SANTIAGO MANTIENE EL PEOR PRONÓSTICO. En el lado contrario, se encuentran cinco municipios que superan los 3.000 casos por cien mil habitantes: Baiona (área de Vigo), con 3.869; A Laracha (área de A Coruña), con 3.728; Brión (área de Santiago), con 3.522; Boiro (área de Santiago), con 3.185; y O Barco de Valdeorras (área de Ourense), con 3.098. Como se puede observar, es el distrito sanitario de Santiago el que sale peor parado, con dos ayuntamientos que superan tres mil de incidencia.

En esta zona, solo la parte oriental del distrito se mantiene por debajo de los mil casos por cien mil habitantes, mientras la costa y el centro se ven gravemente afectados: 33 de los 49 municipios que componen el área superan los mil casos (el 67 %). De hecho, es Santiago la zona que más preocupa de cara a los próximos días, pues se prevé que después de las fiestas puede convertirse en el epicentro de ómicron en Galicia, superando incluso a Vigo.

Por encima de dos mil casos por cien mil habitantes en el área se encuentran la propia capital (2.077), Ames (2.551), Vedra (2.025), Muros (2.571), Negreira (2.183), Noia (2.377), Rianxo (2.103), Porto do Son (2.497), A Pobra do Caramiñal (2.977), Ribeira (2.600) y A Estrada (2.129). Y por encima de mil se suman Teo (1.631), Boqueixón (1.611), Touro (1.175), O Pino (1.013), Oroso (1.747), Frades (1.197), Ordes (1.468), Tordoia (1.031), Santa Comba (1.485), Mazaricos (1.416), Outes (1.114), A Baña (1.275), Padrón (1.479), Rois (1.906), Lousame (1.468), Dodro (1.770), Silleda (1.117), Lalín (1.241), Vila de Cruces (1.209) y Santiso (1.136).