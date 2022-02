El 40 % de los hospitalizados con coronavirus ingresaron a raíz de otras patologías previas

Jueves de estancamiento en lo que respecta a la curva de casos activos, que apenas desciende, manteniéndose algo por encima de los 49.000 infectados. Los nuevos positivos superan los 3.700. Mientras, en hospitales se producen descensos generalizados en planta y en uci, dentro de esa tendencia de continuo vaivén, que deja el total de ingresados con covid en 682.

Y es importante matizar que son pacientes ‘con’ covid y no ‘por’ covid, pues tal y como explicó este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “un porcentaje significativo de los ingresados no entraron en el hospital por el virus”. “De cada 10 pacientes, seis ingresaron a causa del covid y cuatro por otras patologías y, una vez dentro, dieron positivo en la prueba”, detalló, incidiendo en que “el 40 % de los hospitalizados no están ingresados por covid”.

DESCENSO DE UN 4 % EN PLANTA EN LO QUE VA DE MES. Entrando más en detalle a conocer la situación actual de los hospitales la caída de la presión asistencial se dio mayormente en las plantas. Así, en unidades convencionales los ingresados con covid bajaron hasta los 635 (once menos que el miércoles). El 1 de febrero eran 663, esto es, 28 más que ahora. En lo que va de mes se produjo un descenso de únicamente un 4 %.

Semanalmente, la tendencia sigue siendo al alza a pesar de descensos notables en algunas jornadas, pero cada vez la curva de hospitalizados sube con menos fuerza. El pasado jueves 3 de febrero eran 627 los pacientes en planta, esto es, ocho menos que en la actualidad. En siete días se produjo un ascenso del 1 %. Mientras que entre el 27 de enero y el 3 de febrero se había pasado de 597 a 627 enfermos no graves, es decir, treinta más (un 5 % más).

Por su parte, las unidades de cuidados intensivos cayeron en un paciente crítico, hasta un total de 47 este jueves. El 1 de febrero arrancaba el mes con 41 enfermos graves, o sea, seis menos que en la actualidad. En los diez días que van de mes, se produjo un ascenso del 11 %.

Asimismo, si hace dos semanas la mejora en las ucis era evidente, en la última las cosas se han complicado. El pasado jueves 3 de febrero eran 41 los enfermos críticos, es decir, seis menos que ahora. En siete días se produjo un ascenso del 11 %. Sin embargo, del 27 de enero al 3 de febrero se había pasado de 48 a 41 pacientes graves, esto es, siete menos (un 15 % menos).

LOS POSITIVOS CONTINÚAN POR ENCIMA DE LOS 3.000 DIARIOS. En concreto, los casos activos caen hasta los 49.182 (solo 194 menos que el miércoles). Se trata de la menor cifra de contagios en vigor registrada en la comunidad desde el pasado 2 de enero (48.273). El 1 de febrero el mes arrancaba con 60.720 casos, esto es, 11.538 más que ahora. En lo que va de febrero, pues, se produjo una bajada del 19 %.

La comparativa semanal, por su parte, sigue siendo muy positiva, pues en la última semana los descensos fueron más acusados que en la anterior. El pasado jueves 3 de febrero eran 61.716 los infectados, es decir, 12.534 más que en la actualidad. En los últimos siete días se produjo una bajada del 20 %. En la semana previa, entre el 27 de enero y el 3 de febrero, se había pasado de 66.364 a 61.716 infectados, o sea, 4.648 menos (un 7 % menos).

Por lo que respecta a los nuevos infectados detectados a través de prueba PCR, estos se elevaron ligeramente en la última jornada, hasta los 3.787 (587 más que en la anterior). Cabe recordar que febrero arrancaba con 4.577 contagios notificados en 24 horas; la pasada semana, el jueves 3, eran 5.886; y la anterior, el 27 de enero, 6.029.