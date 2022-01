El cierre de una clase no será automático aunque sume cinco alumnos infectados

La vuelta a clase tras las vacaciones navideñas ha llegado cargada de pocas ganas para los niños, pero, en esta ocasión, también para los padres, que se muestran preocupados ante el incremento de casos en los colegios. Y es que 21 días sin asistir a las aulas han tenido como resultado que los casos se multipliquen por cuatro: de 3.000 a 12.000/13.000.

Así lo informó en declaraciones a los medios este lunes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicó que Galicia se enfrenta a un reinicio de curso “tremendamente complejo”. Los 13.000 infectados son el resultado de la suma de contagios entre alumnos, profesores, personal de servicios y otros trabajadores de los centros.

“La subida de casos en estos espacios ha sido similar a la de la población general”, destacó el conselleiro, pues con respecto a antes de las Navidades los contagios también se han cuatriplicado a nivel general. Pero que lo hayan hecho en las escuelas a pesar de que estas estuvieron cerradas durante las fiestas, pone de manifiesto, según Rodríguez, que “los casos no se dieron en los centros, se dieron fuera, y se incrementarán en los próximos días”. Ahora mismo, el covid afecta a un 18 % más de la población escolar, que es el número correspondiente al medio millón de personas que conforma el grueso de la comunidad educativa en comparación con la población general.

LA MAYOR PARTE DE AUSENCIAS DOCENTES SE CUBRIERON DE INMEDIATO. Asimismo, entre los profesores, el virus tampoco ha dado tregua, y son ya 800 las bajas notificadas entre los docentes por haber contraído la enfermedad. El titular de Educación aseguró, con todo, que 700 de las plazas “ya se han cubierto de forma inmediata”. “El número de bajas seguirá subiendo en los próximos días, ya que el sistema para anotarlas se basa en que el director de cada centro cargue en la plataforma la necesidad de un profesor, y puede hacerlo cuando considere”, apunta.

LLEGADA DEL PROTOCOLO DEFINITIVO. Para tratar de paliar la preocupante situación, los protocolos anticovid son fundamentales y, Rodríguez lamentó que fuese ayer mismo, “a las 11.22 horas de la mañana”, cuando recibiesen el documento definitivo para tratar casos detectados en centros por parte del Ministerio. “Estuvo muy lento”, aseveró.

En concreto, explicó que el cambio más significativo que introduce el texto es el que afecta al cierre de las clases. Con cinco o más casos activos en un aula, no se procederá ya al cierre automático de la misma, sino que Sanidad tendrá que evaluar el caso concreto de esa clase para ver si procede a cerrarla y a cuarentenar los alumnos o no.

Por otro lado, se desarrollan cuestiones ya conocidas, como que el periodo de aislamiento de un positivo en un niño se reduce también de diez a siete días, como sucede en la población general; o que un contacto vacunado ya no tiene que guardar cuarentena, mientras que el que no esté inmunizado sí deberá cumplir con los siete días estipulados.

Sin embargo, en estos momentos casi ningún niño menor de once años cuenta con doble pauta de vacunación, por lo que no se considera que esté inmunizado, de manera que en las clases donde se de un positivo, todos los pequeños que fuesen contacto del mismo deben cuarentenarse, pues una dosis no es suficiente para eximirles.