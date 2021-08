El COVID se dispara en varios municipios de Ourense y Lugo

SANTIAGO. EP. Los brotes detectados en los últimos días en población joven han hecho que se dispare la incidencia acumulada en varios municipios de las áreas sanitarias de Lugo y Ourense, áreas que, en el cómputo global, presentan una situación estable o incluso de tendencia decreciente con respecto a la evolución de la pandemia. En los municipios lucenses de Monforte y Castro de Rei, la incidencia acumulada se ha elevado hasta 894 casos por 100.000 habitantes en el primer caso, y a 651 casos por 100.000 habitantes en el segundo. Así lo ha trasladado este lunes el gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, Ramón Ares, quien ha explicado que, si bien la situación es "estable" en el conjunto del área, hay zonas donde "se concentran" los contagios.

El municipio más destacado en ese sentido es Monforte, donde la pasada semana empezó a aumentar el número de casos positivos entre jóvenes de 16 a 18 años, cuyo contagio se vincula a la celebración de reuniones y fiestas en el fin de semana del 15 de agosto. En este ayuntamiento, que se encuentra en nivel medio de restricciones, el total de casos activos es de 164, de los que 132 se han diagnosticado en la última semana. Estos datos han hecho que la incidencia acumulada haya subido a 894 casos por cada 100.000 habitantes. Además, el gerente del área sanitaria ha apuntado que aún se está "en fase inicial" de los brotes, por lo que es previsible que se detecten más casos positivos vinculados con éstos en los próximos días.

Además de Monforte, también se ha incrementado de forma notable la incidencia del Covid en Castro de Rei (que está en nivel medio-bajo de restricciones), especialmente en el núcleo de Castro Ribeiras de Lea. En este caso, según Ramón Ares, el origen de los brotes está también relacionado con reuniones festivas y afecta sobre todo a gente de entre 16 y 18 años. En Castro de Rei hay 33 casos positivos, la mayoría detectados en la última semana, y la incidencia acumulada ha subido hasta los 651 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidade sigue también con especial atención la incidencia en el municipio de A Pastoriza, donde hay 21 casos activos, de los que 15 han sido diagnosticados en la última semana.

ÁREA DE OURENSE

En el área sanitaria de Ourense preocupan especialmente tres ayuntamientos de la comarca de Valdeorras: Viana do Bolo, con 25 casos y una incidencia acumulada a 14 días de 887 casos por 100.000 habitantes; A Veiga, con 12 casos y una incidencia de 1.284 casos por 100.000 habitantes; y Vilariño de Conso, con solo 3 casos pero una incidencia de 573 casos por 100.000. El gerente del área sanitaria, Félix Rubial, ha explicado que la "situación particular" de estos municipios dentro del contexto de "estabilidad" del área obliga a planificar un cribado poblacional para intentar detectar casos asintomáticos y frenar la cadena de transmisión del virus. Así, está previsto que se desarrolle ese cribado este miércoles, 25 de agosto, a partir de las 16,00 horas, en el pabellón municipal de Viana do Bolo. Serán convocados residentes habituales y ocasionales de estos tres municipios, de entre 12 y 40 años de edad.

OTROS CRIBADOS

Por otra parte, en el área sanitaria de Santiago y A Barbanza, Sanidade vigila la evolución del municipio de Ordes, donde han sido diagnosticados 160 casos de Covid en los últimos 14 días (incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes) y 158 casos en los últimos 7 días (incidencia superior a 250 casos por 100.000 habitantes). El pasado fin de semana se realizó un cribado en el centro de salud de Ordes a casi 1.000 personas de entre 16 y 24 años (hubo un 45 % de participación), y se detectaron 30 casos positivos de Covid.

En Trazo se llevó a cabo otro cribado, con una participación del 57,7 %, con pruebas a unas 120 personas entre 16 y 24 años de edad, y se detectaron 2 positivos. También se realizaron cribados en la misma franja de edad en Oroso (34,2 % de participación y 3 positivos), en Silleda (33,2 % de participación y un positivo), y en Santa Comba (34,7 % de participación y un positivo).

En el área de Ferrol, se convocará a más de 500 personas de entre 15 y 30 años de edad para la realización de un cribado por PCR, que se llevará a cabo este martes en el puerto del ayuntamiento de Ares, a donde se desplazarán dos equipos de enfermería del Sergas. Finalmente, este jueves se realizará un cribado masivo en el municipio de A Lama (Pontevedra), según han informado fuentes municipales, para el que se convocará a unos 430 vecinos de entre 15 y 40 años de edad. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la participación en este cribado, que tendrá lugar en el multiusos municipal. Según los datos publicados este lunes por el Sergas, en este municipio se han detectado 16 casos de Covid en los últimos 14 días, y la incidencia acumulada a dos semanas supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes.