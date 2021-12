El ocio nocturno confía en que Fin de Año y Navidad se alarguen más allá de las 5

Vigo. “La venta de Nochevieja va muy bien, y si se meten ahora restricciones habría que devolver las entradas, la mercancía y recortar personal”, explica Jorge Alonso, propietario de la famosa Sala Queen de Vigo y el pub Dux en Sanxenxo, entre otros

De hecho, solo para estas fechas especiales, están contratados veinte trabajadores más de lo que es habitual, llegando a un total cuarenta y cinco, cuando “un sábado normal trabajamos con entre 27 y 28 personas”.

En cuanto a la mercancía, se muestra más tranquilo, porque “en ese sentido no hay pérdidas, ya que si no la vendes la devuelves al distribuidor y listo”. Cuando realmente se vieron dañados en este aspecto fue en el primer cierre de la pandemia, porque, pendientes de volver a abrir a corto plazo, aguantaron la mercancía y ésta “caducó”.

SI SE CANCELAN LOS EVENTOS, HABRÁ FIESTAS ILEGALES. Jorge Alonso tiene clara una cosa: “La solución no pasa por cerrar el ocio nocturno ni por poner restricciones, porque es lo menos seguro, ya que si se cancelan las fiestas y cierran las discotecas la gente va a hacer fiestas privadas y sin medidas”. En sus salas, al igual que en las del resto de Galicia, “por lo menos pedimos certificado de vacunación, test negativo o PCR, obligando a usar las mascarillas en todo momento”. “¿Crees que en una fiesta privada va a haber medidas?”, plantea.

Por experiencia de otros años, sabe que esas noches “los chavales no van a dejar de salir”, y este no va a ser diferente. A raíz de la pandemia, lo que vió fue que “la gente mayor, de 40, 50 o 60 años fue la que dejó de salir, por miedo”. “Pero los chavales no lo tienen, les da igual todo, habrá casos puntuales que sean responsables, pero en general no”, afirma.

Sabe incluso de personas que si se cancela el ocio nocturno durante estas fechas, “van a alquilar bajos” o “irse a Portugal, porque nosotros estamos aquí en la frontera”.

MUCHAS MÁS VENTAS QUE ANTES DE LA PANDEMIA. Tanto es así que tras la reapertura de Queen, las ventas subieron mucho, pero a los más jóvenes les cuesta ponerse la mascarilla. “Tienes que andar encima de ellos y de vez en cuando, al que es reincidente, invitarle a abandonar la sala, es un desastre”.

En su caso, pasó de contar con cuatro personas de seguridad, a tener ahora ocho porteros. Además de para controlar, porque las colas que se forman son grandes. “Tengo que leer códigos QR, el certificado de vacunación, dar caña con las mascarillas...”.

Y, en ese sentido, ha visto que cuando se trata de razonar con la gente, “está más agresiva”. “Mira que llevo 23 años en el sector y el tema de agresividad de la gente ahora es impresionante, de una tontería sale una pelea, es brutal, y vino a raíz del covid”.

“NADIE SE VA A IR A SU CASA A LAS CINCO”. Por otra parte, lamenta los actuales horarios de cierre, porque “nos dan hasta las cinco de la mañana, y, ¿tú crees que alguien se va para casa a las cinco de la mañana esa noche?”, se pregunta. Concluyendo que lo que harán será “reunirse en pisos”.

Eso lo vivió de primera mano durante el verano en el Dux de Sanxenxo. “Por la incidencia que había en el ayuntamiento, teníamos que cerrar a la una, y la gente se iba a hacer fiesta a los pisos”.

“Los chavales están cansados y no van a respetar las restricciones, con la conciencia que hay no se van a quedar en casa, porque ya se perdieron las navidades del año pasado, y los que ahora cumplen dieciocho años, ¿de verdad se van a quedar en casa? No se queda nadie”, sentencia.

El hostelero, además, cree que en estos momentos la Xunta no está para dar lecciones a nadie: “¿Cómo les pides a los chavales que se queden en casa después de los 18 médicos contagiados en esa comida en Santiago y otros tantos en Málaga?”. “Si los sanitarios, que son los que tienen que dar un poquito más de ejemplo, sobre todo después de todo lo que vivieron, no lo hacen, ¿cómo pedírselo a ellos?”, se pregunta.

CONFÍA EN SEGUIR COMO HASTA AHORA, SIN NOVEDADES. Así, y después de que el pasado jueves el propio Feijóo dijese que salvo algo extraño no se van a incrementar las medidas, Jorge se muestra esperanzado. Y vuelve a incidir en que “las fiestas las seguirá habiendo, y las ilegales no son controlables, porque van a desmontar una, pero habrá veinte o treinta; mientras que las discotecas y los bares sí son controlables, con aforos, certificados y todas las medidas”. “Yo creo que cae de cajón, pero, al final, manda quien manda”, concluye, a la espera de lo que pueda decidirse este lunes.