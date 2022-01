El ocio nocturno no levanta cabeza: cerrados, como mínimo, hasta febrero

“En Tokyo estamos abiertos, pero tenemos muy poca afluencia de público, porque se han juntado varias cosas: las restricciones horarias, mucha gente en cuarentena, los exámenes universitarios... Un poco de todo”, asegura Luis Asenjo, propietario de varios establecimientos en la zona de Vigo, siendo Tokyo el más conocido de ellos.

Y, aunque asegura que están deseando que después del día doce se levanten las restricciones, “volver a la normalidad total lo vemos muy difícil”, así que “estamos a la espera, en incertidumbre”. Desde Tokyo, asegura que “tenemos muchas ganas de volver a programar y ya pensamos y tenemos cosas preparadas, pero no nos atrevemos a anunciarlas por miedo a no poder abrir finalmente”. Y no porque no puedan abrir hasta las tres de la madrugada, sino por las costumbres de la sociedad.

“El problema no es que sea poco tiempo, porque puedes abrir antes y cumplir las mismas horas que hacías, pero sí que es poco tiempo cuando la gente tiene unas costumbres que son las de ir a cenar, tomar algo en el sitio en el que cenan y luego irse a un pub”.

Con lo cuál, hoy por hoy este empresario levanta las rejas para que la gente no se olvide de que existe y “para paliar gastos, aunque para eso también vamos muy justos, e incluso en las discotecas, con el horario más tardío, estamos sufriendo”. Luis también decide abrir “por consideración con el personal”, para poder mantener parte de sus sueldos.

De cara a Carnaval, “tenemos intención de abrir y ganas, porque siempre solemos hacer una fiesta potente, pero estamos esperando a lo que nos digan desde arriba las autoridades, porque ya se ha dado una previsión de posibles restricciones para esas fechas a través de la prensa que nos asusta”, plantea.

Porque, si algo tiene claro, es que “para las autoridades todo depende de que desciendan los casos y la incidencia, aunque todos estamos de acuerdo en que la gravedad de esta variante no está siendo grande, pese a que afecta a mucha gente”. “Ojalá se empiece a tratar esto como bien vienen diciendo, como una gripe”, para poder pasar página y no tener que estar cada semana pendiente de poder abrir puertas o cerrarlas.