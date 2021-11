El sexto bum del covid en buena parte de Europa empieza a inquietar a España

Convivir con el virus en vez de erradicarlo o de que desaparezca por sí solo es algo a lo que ya nos habíamos hecho a la idea. Algún contagio ocasional, algún ingreso en hospitales... Nada más allá de lo que puede provocar cada año la gripe. Vacunas periódicas para reforzar la protección contra el virus y mantener ciertas precauciones higiénicas como el uso de la mascarilla o la distancia social. Pero, ¿una sexta ola? ¿Volver a las restricciones después de habernos costado tanto recuperar la vida ‘normal’?

Eso es algo con lo que, seguro, gran parte de la población no contaba y, muy probablemente, con lo que sigue sin contar en estos momentos en que Galicia y España, pese a una ligera tendencia al alza, se mantienen en el mínimo de la incidencia europea. Pero hay países que sí están viviendo un retroceso evidente, y el problema es que, en un mundo globalizado, el flujo de personas podría hacer que esos contagios acabasen aquí, elevando de nuevo los casos activos.

Desde la pasada semana, Europa incrementó los nuevos positivos un 6 %, lo que se traduce en 1,8 millones de casos. A lo que se sumó un 12 % más de muertes. El director de la OMS para Europa, Hans Kluge, afirmó que el continente, a este paso, podría llegar a registrar medio millón de muertes en los tres próximos meses. ¿Las causas? A estas alturas todavía es difícil saberlas, pero según indicó Kluge, podría deberse a la poca aceptación que las vacunas frente al virus han tenido en algunos países (nombradamente en los de Europa del este). Y, por otro lado, también señaló a la forma errónea en que los gobiernos han tratado de luchar contra el covid: “Debemos cambiar nuestra táctica y pasar de reaccionar ante las oleadas de covid a evitar que se produzcan”, instó.

La forma de hacerlo, en estos momentos, es con la única herramienta disponible: las vacunas. Y la vacunación en los últimos meses decayó en todo el continente. Así, mientras España se encuentra ya rozando el 80 % de población con pauta completa, grandes potencias como Francia y Alemania no llegan al 70 % (68 y 66 %, respectivamente). La situación es más grave en países de Europa central y oriental, como Rusia, donde octubre se cerró con solo un 32 % de vacunados. Ante este escenario, la relajación de medidas, conlleva, inevitablemente, el aumento de los casos y hospitalizados.

Maria Van Kerkhove, directora técnica de la OMS, declaró que en las últimas cuatro semanas los casos en Europa se dispararon en más de un 55 % a pesar de la “amplia oferta de vacunas y el suministro de herramientas”. Y, a su vez, el doctor Mike Ryan afirmó que lo que sucede en Europa es un “disparo de advertencia para el mundo”.

REINO UNIDO DIO LA VOZ DE ALARMA. Reino Unido es el claro ejemplo de lo que puede avecinarse si la población se descuida. Fue de los primeros países en decir adiós a las restricciones, el 19 de julio, en el peor momento, pues en ese mes se detectaba por primera vez la nueva variante Delta Plus (AY.4.2), derivada de la Delta, pero aún más transmisible. Toda una combinación de factores que derivaron en que el país tenga en estos momentos una incidencia acumulada a catorce días de 874 casos por cien mil habitantes (diecisiete veces más que la media española, en 52, y cuarenta veces más que la gallega, en 21), con más de 40.000 positivos diarios y 165 muertos. Cifras que retrotraen al país a datos de hace tres meses, cuando la quinta ola aún pervivía.

Sobre todo, en el país preocupan los contagios entre los más pequeños, pero, con todo, el Ejecutivo que dirige Boris Johnson consideró que no es necesario por el momento endurecer las medidas de prevención y descarta el recuperar la obligación de llevar mascarilla en interiores, medida que, por contra, sí reclaman las autoridades médicas del país.

MERKEL YA BARAJA MEDIDAS PARA NO VACUNADOS. Otra de las grandes potencias donde los casos se han disparado y la presión asistencial aumenta día tras día es Alemania, que hace una jornada registró 34.000 casos nuevos en 24 horas, cifra récord de contagios de toda la pandemia. Ante esta situación, el Instituto Robert Koch ya adelantó un resultado “aterrador”. La tasa de vacunación no alcanza en el país el 70 %, con al menos 3 millones de mayores de 60 años sin ninguna dosis.

Así las cosas, Angela Merkel ya reclamó aplicar restricciones a los no vacunados, además de someterles a un test diario antes de acudir a sus trabajos. Y, entre otras medidas, podría encontrarse la obligatoriedad de portar mascarilla en el puesto de trabajo.

PUTIN IMPONE UN ‘ESTADO DE ALARMA’ PARCIAL. Asimismo, Rusia, uno de los países europeos con peor porcentaje de inmunizados (solo el 32 %), se ve entre la espada y la pared, con los aumentos más dramáticos de víctimas mortales de toda la pandemia: 8.100 muertes en una semana. Ante esta situación, el presidente Vladimir Putin no lo dudó: declaró días no laborables retribuidos entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, para tratar de frenar la sangría de casos, que superaron los 220.000 la pasada semana (un 15,5 % más que la anterior).

EL ESTE SE CIERRA EN BANDA. También dentro de los países del este, muchos que no han dudado en retomar restricciones, ante la necesidad de suspender las hospitalizaciones no urgentes por los rebrotes. En Bulgaria, donde la incidencia se sitúa ya en 928 casos, ya se exige el certificado covid para acceder a restaurantes, bares y cines, o acudir a conciertos en interiores. En Letonia, donde la media de contagios reportados alcanza cada día un nuevo máximo (2.200 en las últimas 24 horas), ya se estudió volver a dictar un confinamiento estricto e imponer un toque de queda nocturno. Y, en Rumania, de hecho, ya se ha impuesto ese toque de queda, pero solo para los no vacunados, ya que el país registra cifras catastróficas, del entorno de los 570 fallecidos en un día. Por su parte, Polonia registró este viernes la cifra de contagios más alta desde abril.