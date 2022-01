En un mes se dispensaron 121.500 autotest a menores de once años

Roma. Italia es el tercer país de la Unión Europea con mayor incidencia por covid (4.014,41 casos por cien mil habitantes), solo superado por Francia y Dinamarca y, sin duda, el más drástico en la toma de medidas para impedir la expansión del virus en sus centros educativos.

Allí cada región puede decidir cómo actuar, “siempre que no vaya en contra del Gobierno central”, según cuenta a EL CORREO Ana Ces, profesora de Gallego en la capital. Detalla que “algunas regiones decidieron hacer didáctica a distancia y volver a las aulas días más tarde de terminar las vacaciones de Navidad; mientras en otras, como la de Lacio, donde estoy yo, a la que pertenece Roma, volvemos a clases presenciales el día 10”.

A diferencia de España, donde a los profesores se le dan mascarillas quirúrgicas para protegerse, en el país ítalo, “todos, profesores y alumnos, debemos llevar la FFP2”.

Otra cuestión que dista mucho de nuestro país, es el protocolo de actuación ante un positivo. “En Infantil, con un contagiado, toda la clase se pone en cuarentena diez días y puede volver a la escuela con test de antígenos negativos”, explica Ana, que añade que, “en el caso de Primaria, si hay dos positivos, todos se van para casa y hacen didáctica a distancia diez días, y, si solo hay un caso, nada, se continúa igual”. En España, cabe recordar que incluso con el 25 % de la clase contagiada no hay que cerrar directamente, sino que entra en juego Salud Pública para determinar si es necesario o no.

“Está habiendo mucha incidencia y en todos los centros hay clases enteras a distancia o con varios alumnos, yo tengo a algunos en clase y a otros en el ordenador”, cuenta.

Por otro lado, en lo que respecta al coste de los test de antígenos, en Italia no se dan ni siquiera a los niños gratuitamente en farmacias, “a no ser que seas contacto, que entonces sí que te los recetan”. Si no, los antígenos cuestan unos 15 euros. Y para los profesores “es fundamental tener la vacunación completa, si no incluso te pueden despedir”. a.s.