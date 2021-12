Entre el miércoles y el sábado quedarán vacunados 60.000 niños de 9 a 11 años

En medio de la administración de terceras dosis al grupo de gallegos de 60 a 69 años, llega el nuevo y fundamental reto para la comunidad gallega: la vacunación de los menores de cinco a once años. Es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo, pues contribuirá a aumentar el porcentaje de población inmunizada y a reducir los contagios, pero, en estos momentos en los que se acaba de conocer que el número de infectados en colegios asciende a más de 1.800 (el 80 % no vacunados), se vuelve una necesidad imperiosa.

Así, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció este viernes tras la reunión del Consello de la Xunta, que los próximos días 15, 16, 17 y 18 de diciembre –después de la llegada de la primera remesa de dosis el próximo lunes– se dará cita a los niños de once, diez y nueve años para arrancar su inoculación con viales de Pfizer, que se verá espaciada ocho semanas en el tiempo entre una dosis y otra.

El primer paso será la recepción de un total de 60.000 dosis, confirmadas ya por parte del Ministerio de Sanidad al Sergas, que aterrizarán el próximo lunes 13 de diciembre. Teniendo en cuenta que la población diana en esas edades tempranas, tal y como indicó Feijóo, asciende a 150.000 personas, serían, a todas luces, insuficientes por sí solas, por lo que habría que esperar a la llegada de nuevas remesas.

Pero, al menos, darían para poder completar la primera inoculación en los grupos de diez (compuesto por 23.554 gallegos) y once años (24.328) y para algunos de los de nueve (22.919), “todos los que podamos”. Restarían, después, 22.346 niños de ocho años, 21.809 de siete, 20.513 de seis y 20.424 de cinco, para los que hacen falta 90.000 viales.

LOS QUE PASASEN LA ENFERMEDAD RECIENTEMENTE DEBEN ESPERAR CUATRO SEMANAS. Esos primeros 60.000 niños en quedar pinchados con el primer vial el próximo sábado 18 de diciembre, serán citados vía SMS por el Sergas, que administrará las dosis en horario de tarde los días 15, 16 y 17, para poder compatibilizar la inmunización con las clases, o durante todo el día el 18, por ser sábado. Además, Feijóo recordó que “si algún niño ha pasado recientemente el covid, esperaremos cuatro semanas para administrarle la vacuna”, de manera que aunque tenga entre nueve y once años, no será llamado aún.

FALTA DE SUMINISTRO. Asimismo, según criticó el titular de la Xunta, el margen temporal tan amplio de ocho semanas entre una dosis y otra, a pesar de que en los ensayos clínicos se probó la eficacia con un espaciado de 21 días, como en adultos, se debe “a la falta de dosis”. “El problema en los colegios es que no llegan las vacunas hasta el 13 y que no tenemos vacunas para todos, por eso esa diferencia entre la primera y segunda de ocho semanas”, aseveró. Y es que aseguró que, de haber preparados suficientes, “todos los menores estarían ya vacunados en este mes de Navidad”, sin tener que esperar a principios de febrero.

SIN EFECTOS ADVERSOS GRAVES. “Es una buena noticia saber que tenemos datos que nos permiten usar la vacuna actual en niños, con la misma tranquilidad y seguridad que en los más mayores”, aseguró el doctor Federico Martinón este viernes en una comparencia ante los medios en el CHUS para hablar sobre la vacunación de los niños de cinco a once años. Destacó que la vacuna ha demostrado ser “segura y eficaz” para los más pequeños.

Con todo, concedió que “quizá no es tan prioritaria en niños sanos como en grupos de alto riesgo”, pero “eso no quiere decir que no sea buena o beneficiosa”. Tras esta puntualización, quiso “pedir disculpas” a la población, por considerar que se la está “confundiendo entre todos”. Esa confusión es la que ha llevado a mezclar la prioridad con la seguridad y eficacia de la vacuna, conceptos totalmente diferentes.

“No hay ninguna duda de que en los niños de alto riesgo, independientemente de la edad, es prioritaria, pero si se trata de un niño sano, puede que sean más prioritarias incluso otras vacunas, porque afortunadamente sabemos que los niños se defienden mejor del covid, pero, desde luego, no es mala”, destacó. Y es que para el doctor Martinón estas dosis darán a los pequeños la posibilidad de aproximar su vida lo máximo posible a la ‘normalidad’, con “la reducción de tiempos de cuarentena en caso de contacto con algún positivo o la posibilidad de viajar”.

Así, volvió a insistir en que “la vacuna es segura”, y así lo avala el ensayo clínico realizado sobre 2.000 niños, además de “la administración de la misma a más de 6 millones en todo el mundo”. Además, “no se detectaron en niños efectos excepcionales derivados de la vacuna, como sí los hubo en adultos”.