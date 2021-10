Esta ha sido la semana con menos muertes desde mediados de julio

Octubre promete ser un mes de alegrías en lo que a situación epidemiológica se refiere. Las restricciones podrían ser historia desde finales de mes, el número de infectados bajaría a valores de verano del pasado 2020 (cuando apenas había contagios) y en los hospitales la presión asistencial permanecería en nivel basal. A todo ello habría que sumar un número de muertes ínfimo en comparación con los meses anteriores.

Y es que ya esta última semana, entre el lunes 4 de octubre y el domingo 10, tan solo se registraron tres decesos: uno en la Residencia Sanitas de A Coruña, otro en el CHUS y otro en el CHUAC, de personas con edades de 88, 76 y 89 años. Se trata, pues, de la mejor semana en lo que a fallecimientos se refiere desde la del 12 al 18 de julio (cuando también se notificaron tres óbitos a causa del covid).

Las semanas anteriores a esta última fueron notablemente peores, pues incluso triplicaron y cuatriplicaron ese valor de tres muertes en siete días: del 27 de septiembre al 3 de octubre se registraron diez decesos; del 20 al 26 de septiembre, fueron once; del trece al diecinueve de ese mismo mes, catorce; del seis al doce de septiembre, 22; y del 30 de agosto al cinco de septiembre, veinte.

Cabe destacar, además, que este octubre es también el mes con mejor inicio en lo que respecta a óbitos, pues en estos once primeros días solo ha habido que lamentar tres muertes. Mientras, en ese mismo periodo del mes de septiembre, habían sido nada menos que 30 las personas fallecidas (la friolera de un 90 % más); y en los once primeros días de agosto, habían sido 40 (un 92 % más). Julio fue el último mes con valor idéntico, también tres decesos en once días.

Asimismo, cabe recordar que en todo el mes de septiembre el número de muertes fue de 68, con una media de edad de 80 años. De hecho, hubo decesos de personas de 49, 50 y 57 años. Las tres muertes de este octubre suponen una media de 84 años, es decir, cuatro años superior. La mayor parte de los óbitos de septiembre se produjeron en el CHUAC (18), seguido del CHUS (8) y del CHUVI, Povisa y HULA (5).