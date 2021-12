Feijóo censura que países do primeiro mundo deixen caducar miles de vacinas

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóó, tachou de "indefendible" que os países do "primeiro mundo" deixen caducar "miles de doses" das vacinas contra a COVID sen anticipalas ao resto da poboación mundial. O máximo mandatario autonómico pronunciouse deste xeito durante a clausura da XXVI reunión plenaria da Fundación Círculo de Montevideo celebrada baixo a lema 'O mundo en pandemia' este mércores en Santiago de Compostela. Neste foro, Feijóo sinalou que se está "navegando con certo éxito" a pesar dos "períodos de emerxencia sanitaria" que se tiveron que superar e nun contexto tamén de "inquietude" ante as novas variantes do virus.

Con todo, considerou que "se mantén unha enorme tarefa pendente", que é "universalizar o acceso á vacina". "É indefinible que os países do primeiro mundo, aínda que a verdade é que só hai un mundo, deixen caducar miles e miles de doses de vacinas sen anticipar esa vacina ao resto da poboación mundial", apuntou. A esta reunión asistiron personalidades como o empresario mexicano Carlos Slim e o expresidente do Goberno Felipe González, quen precisamente avisou de que "mentres non se vacine a África" non haberá "ningunha posibilidade" de que Europa "acabe coa pandemia" e apelou á solidariedade entre países. "Sexan solidarios e, se non alcanzan a ser solidarios, sexan egoístas intelixentes porque mentres que non se vacine a África non hai ningunha posibilidade" de que Europa "acabe coa pandemia", sostivo. Europa Press