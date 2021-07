Feijóo denuncia un “problema importante” co abastecemento de vacinas

Para evitar o peche de locais de hostalaría, nos concellos que esteán en nivel alto ou máximo requerirase para entrar nos locais unha das seguintes cousas: o certificado de vacinación completa, unha proba negativa de COVID nas últimas 72 horas, ou acreditar ter pasado a infección. Quedan exentos os menores de 12 anos. O aforo nos municipios en nivel máximo será do 30% no interior e 50% no exterior.

Nos municipios en nivel medio non fará falta ningún documento para entrar nos locais de hostalaría. O aforo será do 50% no interior e do 50% no exterior.

No nivel baixo tampouco será preciso ningún documento para acceder ao interior dos locais de hostalaría. Os aforos quedan no 50% no interior e no 100% nas terrazas.