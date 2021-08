Feijóo prevé que se puedan relajar restricciones en dos semanas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado, tras la última reunión del comité clínico, que las autoridades sanitarias esperan que la tercera semana de agosto puedan relajarse las restricciones frente a la covid-19 en “muchos municipios” de Galicia, entre los que se incluiría al menos alguna de las siete grandes ciudades.

En declaraciones a los medios en Ribeira, el presidente gallego ha ratificado que Galicia roza ya el pico de la quinta ola, por lo que entre finales de esta semana y principios o mediados de la que viene, tras una fase de meseta, empiece a descender tanto el número de contagios como la hospitalización en planta y en UCI en Galicia.

Feijóo ha vinculado la mejora de los datos con las últimas medidas tomadas --ya que el ciclo epidemiológico de 15 días está concluyendo y los datos “mejoran”--, al tiempo que ha avanzado que el comité clínico, que continuará reuniéndose semanalmente este mes, podría empezar a rebajar las restricciones (que por el momento se mantienen en niveles similares a las últimas decretadas) en la tercera semana de agosto.

“Muchos ayuntamientos, incluidas ciudades, van a bajar a niveles medios si todo sigue comportándose como se está comportando. Podremos abrir ciudades y otras localidades a posiciones más tranquilas”, ha avanzado, antes de lanzar, eso sí, una advertencia: que pueda hacerse o no finalmente dependerá del “comportamiento social, de no hacer botellones” y no favorecer la expansión del virus con actitudes poco seguras en reuniones sociales.