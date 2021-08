Fiscalía avala las medidas de la Xunta para imponer el certificado COVID

La Xunta quiere mantener, a toda costa, la normativa para poder exigir el certificado COVID para aquellas personas que quieran acceder a determinados lugares públicos y al interior de los locales de hostelería en las zonas de alto impacto. Por eso, y tras el revés que supuso la notificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anulaba la validez de la norma porque no contaba con autorización judicial, el Gobierno gallego quiere, en esta ocasión, recurrir el cauce legal. Para ello, solicitaron a primera hora del viernes el aval de los jueces para volver a implantar la medida.

La de ayer fue una intensa jornada en la Consellería de Sanidade y en los servicios jurídicos de la Xunta. Muy pocos confiaban en que el TSXG se pronuncia en tan corto espacio de tiempo (la petición de aval se presentó durante la mañana del viernes) pero todos respiraron aliviados cuando llegó el escrito de la Fiscalía Superior de Galicia que se sumaba a las tesis que defiende el gobierno gallego: es decir, poder exigir el certificado covid en los locales de hostelería y ocio nocturno en función de la incidencia de cada concello de la comunidad.

Con esa base legal, aunque no vinculante, el Gobierno gallego ratificó en las resoluciones del Diario Oficial de Galicia que la hostelería y el ocio nocturno estarán exentos por el momento de pedir el certificado covid pero se activaba una alternativa (ver página siguiente) que implicaba que a partir del martes habrá un ajusto de afores e incluso el cierre de establecimientos en los municipios con un nivel más elevado de incidencia del virus.

El Ministerio Público sostiene en su escrito que “considerase procedente autorizar as medidas sanitarias previstas pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire ás medidas de prevención consistentes na exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos”.

Sostiene el fiscal que “a Consellería de Sanidade goza de competencia para a adoptar calquera medidas sanitarias restritivas (que non suspensivas) de dereitos fundamentais fora do estado de Alarma, empregando os poderes de policía sanitaria para facer fronte a situación de emerxencia epidemiolóxica que se esta a producir no momento actual é, todo elo, cumprindo os cánones de necesidade, idoneidade e proporcionalidade dentro do marco normativo establecido” refiriéndose a la Lei de Saúde de Galicia “ definitiva unha vez que o Goberno central desistiu do recurso”.

Esa era la teoría que mantenía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo quien, previamente y en declaraciones ante los medios de comunicación, indicó que “la asesoría legal de la Xunta entiende que, de acuerdo con la Lei de Pandemia gallega”, no requerían de nuevas autorizaciones. “Entendemos que tenemos competencia directa para adoptar esta decisión”, afirmó.

En todo caso, asumió la decisión adoptada por el TSXG, y por eso, la Xunta presentó a primera hora toda la información y documentación necesarias, a la espera de que el Alto Tribunal gallego se manifieste.

Llegado a este punto, Feijóo reiteró la importancia de que el certificado sea una herramienta que sirva para más usos que para “coger un avión”, y apuntó a lo que estaban haciendo en otros países. Y, además, dejó caer la posibilidad de que haya que tomar decisiones restrictivas duras en caso de que la justicia termine fallando en contra de la petición de la Xunta.

Así, Feijóo recordó que “la mayoría de los países de la Unión Europea exigen el certificado para ir a lugares públicos y cerrados”, y agregó que “debe tener una utilidad para las personas y la población”.

En opinión del dirigente autonómico, “no tiene sentido usarlo solo para poder viajar en avión”, e hizo hincapié en que “es muy bueno también para el sector hostelero”.

En este sentido, advirtió de que “de no tener el certificado, hay municipios que pueden estar en riesgo de tener que cerrar el interior de la hostelería”.

Por eso, reiteró su deseo de que el tribunal “acepte” la propuesta del Gobierno gallego e incorporarse “a los países que lo están haciendo mejor que España”.

Feijóo dijo que este revés judicial “acredita que hay una laguna legal ante la ausencia de ley estatal”. “Por eso las comunidades damos botes de un lado para otro en función de los tribunales superiores, que tienen dificultades para interpretar porque no hay ley homogénea”, cargó.

PIDEN DIMISIONES. El diputado del PSdeG Pablo Arangüena se despachó en rueda de prensa y cargó con dureza contra la Xunta. Pidió dimisiones, denunció el “autoritarismo” del Ejecutivo autonómico, habló de “trumpismo á galega” y censuró que se juegue “frívolamente con dereitos e liberdades”. Arangüena censuró que el modo de proceder constituía “unha grave ilegalidade” y que era “outra mostra dos tics autoritarios que afloran no PPdeG”.

El socialista expuso que “é a primeira vez en España que un Tribunal Superior de Xustiza ten que explicar, a través dunha nota de prensa, a un goberno autonómico, que una medida restritiva dos dereitos fundamentais non ten vixencia se non está autorizada xudicialmente”.

En opinión de Arangüena, “isto coloca á Xunta como a administración autonómica líder en ilegalidade e incompetencia”. Ironizó al preguntarse si esta “anómala e insólita situación” se debía a que Feijóo “queira competir con Vox en autoritarismo, que este verán tan raro trastornara a alguén na Xunta, que se deba á fatiga pandémica ou á neglixencia asociada a estar 25 anos sen baixar do coche oficial”.

El diputado del puño y la rosa no dudó a la hora de reclamar que “alguén asuma responsabilidades por ter durante 20 días a toda hostalaría pedindo certificados ilegalmente sen contar con autorización”.

Además, apostilló que “a maioría absoluta non permite gobernar desde a ilegalidade”, y volvió a recordar que la habían conseguido con un 51% de abstención en las elecciones celebradas “en pandemia”.

PRUDENCIA Y RESPETO. El asunto también salió a colación en un acto del delegado del Gobierno, José Miñones, que apostó por una postura más pruedente y conciliadora, como representante institucional.

Así, expresó su “máximo respecto ás decisións xudiciais, e máximo respecto ás decisións de xestión que toma a Xunta” y evitó entrar en confrontación directa o sacar tajada partidista: “Chega o momento de que nos calmemtos, de que teñamos sentido do que nos estamos enfrentando. O problema está ahí, é novidoso, non hai un librillo que seguir. Nesa forma de actuar, canto menos ruido político fagamos, mellor”.

Miñones instó a no entrar en debates, y no repetir polémicas como la del reparto de las vacunas que se ha vivido esta semana. Unas rencillas que “non levan a ningún sitio”. Entiende que “é momento complicado” y que “hai que reflexionar”

Reclamó, eso sí, que las decisiones adoptadas por la Xunta “sexan consensuadas, neste caso coa hostalaría, e teñan respaldo xudicial”. “Todos podemos cometer erros, hai que aprender para non repetilos”, declaró en tono conciliador.

Sobre la medida, indicó que todos buscan medidas para que el virus no se extienda, y quedó a la espera de que los jueces tomen una decisión, lo único que hace falta. En caso de que sea negativa, “haberá que buscar outras medidas”.

El delegado del Gobierno concluyó recordando que “o obxectivo final é evitar contaxios”, y expresando su deseo de que “isto remate canto antes”, confiado en el avance del proceso de vacunación.