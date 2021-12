Galicia administra máis de 38.000 doses nas últimas 24 horas, 1.408 para completar pautas

SANTIAGO. EP. Galicia administrou máis de 38.000 doses nas últimas 24 horas, das que algo máis de 1.400 empregáronse para completar pautas contra a covid-19. Segundo os datos actualizados este domingo pola Consellería de Sanidade no 'Cronómetro de vacinación' con respecto á xornada do sábado, recollidos por Europa Press, administráronse até a data 5.095.939, que constitúen 38.598 máis que as rexistradas até o día pasado e o 97,1% das 5.246.779 recibidas. Desas 38.598 doses administradas, 1.408 foron para completar pautas, polo que ascenden a 2.313.480 as persoas co proceso finalizado, o que supón o 94,25% da poboación diana --maiores de 12 anos-- inmunizada e o 85,7% do conxunto dos seus cidadáns.

Por grupos de poboación por vulnerabilidade hai 19.809 cidadáns de alto risco coa pauta completa; 17.133 dependentes non institucionalizados e 27.610 institucionalizados. Mentres, 2.112.441 terminaron o proceso chamados pola súa idade. Por probabilidade de exposición, 68.091 profesionais do ámbito sanitario teñen pauta completa, 25.467 do sociosanitario e 42.305 traballadores de actividades consideradas esenciais tamén a recibiron.

As áreas sanitarias proseguen en Galicia desde mediados desta semana a aplicación da dose de reforzo a cidadáns do grupo de idade de 60 a 69 anos, así como con repescas de poboación de 70 a 79 anos. As autoridades sanitarias piden aos citados, que recibirán un SMS coa hora, que acudan no seu horario para evitar colapso de vehículos e persoas. Tamén este sábado empezouse a vacinar persoal sanitario e sociosanitario en quendas de mañá e tarde coa dose de reforzo. Así mesmo, permanece aberta a autocita e vacinación libre para os que non se vacinaron até a data.