Galicia descarta el toque de queda y sigue apostando por la mascarilla en exteriores

La Conferencia de Presidentes a solo 48 horas de Nochebuena, con los planes ya organizados en la mayor parte de familias españolas y el ‘sold out’ en cenas y eventos en hostelería, genera un gran nerviosismo en la población general. Aunque habrá que esperar a este miércoles para conocer las medidas que puedan salir de la puesta en común de la situación de cada comunidad, este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, descartó el volver a imponer el toque de queda en Galicia, como baraja Cataluña.

“Las propuestas de Galicia no van en esa línea”, aclaró el titular de la cartera sanitaria, que, con todo, dejó claro que “si se decidiese algo en esa línea (en el seno de la reunión), lo analizaríamos”, pero “el toque de queda no es de las líneas encima de la mesa”. Tampoco lo parece otra de las medidas adoptadas ya por el Govern: el cierre de discotecas. Así, recordó que ya el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se posicionó el domingo sobre las propuestas gallegas: “recuperar la mascarilla en exteriores y, sobre todo, trabajar en avanzar en la vacunación”.

QUINTA COMUNIDAD CON MENOR CRECIMIENTO DE IA EN TRES DÍAS. La comunidad gallega ha sido, sin duda, una de las más afectadas por la sexta ola. Acostumbrada a ser de las autonomías que menos sufrían los embates del covid durante olas anteriores, la quinta y la sexta le han pegado fuerte. De hecho, la incidencia se mantuvo por encima de la media española durante un prolongado periodo de tiempo, más de veinte días. Pero este martes, Galicia consiguió reducir el número de casos por cien mil habitantes a 14 días por debajo de la media nacional, algo que no sucedía desde el 30 de noviembre.

Así, en estos momentos la incidencia gallega es de 567,06, después de haber crecido 55,11 puntos con respecto a finales de la pasada semana, cuando era de 511,95. Por su parte, la incidencia de España es de 609,38, con un crecimiento durante el fin de semana de 98,38 puntos, sobre los 511 del viernes. Como se observa, aunque Galicia no ha experimentado descensos, sí ha ralentizado su subida, algo que parece no ser asimilable al resto del país. Y es que la gallega fue la quinta comunidad con menor incremento, solo por detrás de Asturias (+ 0), Baleares (+ 20,49), Navarra (+ 34,48) y la ciudad de Melilla (+ 51,68).

LA RIOJA PIERDE EL CONTROL Y ENDURECE RESTRICCIONES EN RESIDENCIAS. En el extremo opuesto, el mayor crecimiento, con diferencia, fue el experimentado por La Rioja en solo tres días, pasando de los 698,94 casos por cada cien mil habitantes del viernes a los 959,63 de este martes, es decir, la friolera de 257,69 puntos más. Esto ha obligado, solo dos semanas después de que la comunidad levantase las pocas restricciones covid que quedaban en vigor, a dar un paso atrás e instaurar el certificado de vacunación en residencias, hospitales, eventos multitudinarios, ocio nocturno y restaurantes.

Además, en el ámbito de las residencias, solo pueden realizarse dos visitas por semana y bajo cita previa. Así, y aunque el presidente de la comunidad no se ha pronunciado sobre la postura que defenderá este miércoles, el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ya advirtió de “la necesidad de incrementar medidas” en una comunidad en muy alto riesgo, con la vuelta, incluso, de la reducción de los aforos o del cierre interior de la hostelería.

MADRID ES DE LAS QUE MÁS CRECE, PERO AYUSO SIGUE FIRME. En segunda posición como comunidad que más empeoró su situación en los últimos días, se encuentra Madrid, que pasó de 482,49 de incidencia a 14 días a 651,31 entre viernes y lunes, o sea, 168,82 puntos más. Y es que, sin ir más lejos, en 24 horas se han registrado 1.946 positivos nuevos y diez fallecidos en hospitales, donde la cifra de ingresados ascendió a 724 en planta y 158 en uci. Además, se estima que más de un 60 % de los infectados son ya de la nueva cepa.

Pese a todo, Ayuso afirmó, de cara a la Conferencia de Presidentes, que pedirá un cambio de criterio en las cuarentenas y que los contactos vacunados con pauta completa no tengan que aislarse, así como la vuelta al colegio “con normalidad” tras las vacaciones de Navidad, y no quiere más “cierres”. Mientras, la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos advierte de que “si no se toman medidas urgentes” la comunidad se enfrenta “al colapso de la atención y sistema asistencial”.

CANARIAS SE VE GRAVEMENTE AFECTADA POR ÓMICRON. El tercer lugar lo ocupa Ceuta, con 152,01 casos por cien mil habitantes más en tres días. Al ser una ciudad autónoma la incidencia en la misma es muy volátil, por lo que no supone una referencia como tal.

Pero sí Canarias, que elevó su registro de 425,79 a 566,28 durante el fin de semana, o sea, 140,49 puntos más. La causa puede encontrarse en la variante ómicron, presente en más del 15 % de las muestras analizadas, con la delta en el 86,6 %.

En la comunidad los dirigentes sí han impuesto medidas contundentes para tratar de frenar una expansión que parece imparable, pues, además de solicitar el certificado covid en la hostelería, también aprobaron el lunes en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno que las reuniones familiares en Nochebuena se limiten a diez personas, salvo convivientes, en las islas que se encuentran en nivel 2 y 3 de alerta epidemiológica (Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma).

CASTILLA SE NIEGA AL PASAPORTE COVID. Y, finalmente, el quinto peor registro fue el de Castilla y León, que pasó de 703,57 casos por cien mil habitantes a 842,49, esto es, 138,92 más. De hecho, desde el viernes la comunidad sumó 5.655 casos y 18 fallecidos, inmersa en la convocatoria de elecciones anticipadas y el cese de la titular de Sanidad y nombramiento de un nuevo cargo. Cabe recordar que las dos Castillas son de las pocas comunidades donde el pasaporte covid no se exige en casi ningún ámbito.