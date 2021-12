Galicia despide o 2021 con máis de 40.000 casos activos e case 6.000 contaxios nas últimas 24 horas

SANTIAGO. EP. Galicia chega ao final do ano 2021 con novas marcas en canto a datos covid: superando as 40.000 infeccións activas (41.800) e con máis de 5.000 contaxios nas últimas 24 horas por segundo día consecutivo (5.861). A taxa de positividade de PCR, ademais, dispárase e alcanza o 32,07%. Por contra, a presión hospitalaria diminúe lixeiramente, con 320 hospitalizados na Comunidade (un menos que na última xornada). No que respecta ás novas infeccións, segundo os datos publicados este venres pola Consellería de Sanidade --recoller até as 18,00 do xoves--, a cifra de 5.861 implica bater a anterior marca de 5.718 casos deste mesmo xoves, 30 de decembro.

De todos os positivos notificados na última xornada, a área de Vigo sitúase á cabeza ao concentrar 1.372 das novas infeccións. Séguenlle a de Santiago, con 1.319; a da Coruña, con 957; a de Pontevedra, con 722; a de Ourense, con 690; a de Lugo, con 486; e pecha Ferrol, con 315. Logo de sumar estas cifras, desde o inicio da crise sanitaria Galicia rexistrou 245.036 contaxiados por coronavirus, dos que 54.497 correspóndense coa área de Vigo; 53.382 coa da Coruña; 36.537 á de Santiago; 31.052 coa de Ourense; 29.629 coa de Pontevedra; 25.063 coa de Lugo; e 14.876 coa de Ferrol. Segundo os últimos datos actualizados polo Ministerio de Sanidade na tarde do mércores, a incidencia acumulada de Galicia continúa en ascenso e alcanza os 1.408,09 casos por 100.000 habitantes. En España, esta taxa está nos 1.775,27.

PCR E POSITIVIDADE. Para analizar o ascenso da cifra de contagios detectados no último día, hai que ter en conta que nas últimas 24 horas analizadas realizáronse 17.752 PCR. Desde o inicio da pandemia, o Sergas realizou 3.308.201 destas probas. En canto ao test de antígenos, na última xornada fixéronse 14.129, 1.135.109 desde que se iniciou a crise sanitaria. En canto á taxa de positividade en PCR -número de infeccións detectadas cada 100 test-, disparouse até o 32,07% desde o o 23,52% rexistrado este xoves, moi por encima do limiar do 5% que fixa a Organización Mundial da Saúde (OMS) para dar por controlada a pandemia.

BAIXAN OS HOSPITALIZADOS. Se se observan as hospitalizacións, o Servizo Galego de Saúde (Sergas) contabilizaba este xoves ás 18,00 horas, un total de 320 pacientes covid ingresados, un menos que o día anterior. De todos eles, 270 están en planta (un menos) e 50 en unidades de coidados intensivos (sen cambios). A carga asistencial só se incrementa en dúas do sete áreas. En Ourense contan con 49 pacientes en unidades convencionais (cinco máis), pero con seis en UCI (un menos); mentres que na Coruña son 61 as persoas ingresadas en planta (catro máis) e sete en críticos (un menos). Doutra banda, a presión hospitalaria mantense sen cambios noutros dous distritos. En Santiago, con 38 hospitalizados en planta (un menos) e cinco en UCI (un máis); e en Lugo, que non rexistra cambios e continúa con 15 pacientes en unidades convencionais e cinco en UCI. O número de pacientes descende nas áreas restantes. Así, a de Pontevedra conta con 34 hospitalizados en planta (catro menos) e 11 en coidados intensivos (un máis); a de Ferrol, rexistra oito pacientes en unidades convencionais (catro menos) e continúa con dous en UCI; e a de Vigo, presenta 65 ingresados en planta (un menos) e 14 en críticos (sen cambios).

CASOS ACTIVOS. A sexta onda da pandemia da covid-19 en Galicia segue batendo marcas. Así, Sanidade notifica este venres unha nova marca con máis de 40.000 casos activos da enfermidade --concretamente, 41.800-- após unha subida de 4.891 nun día. Esta escalada se replica en todas as áreas sanitarias, sen excepcións. A que máis casos activos acumula segue sendo a de Vigo, con 10.403 (+1.058), seguida da de Santiago con 7.936 (+1.198). Así mesmo, a da Coruña contabiliza 7.466 casos activos (+828) e séguelle a de Pontevedra con 5.581 (+588). A de Ourense ten 3.423 (+518); a de Lugo, 3.556 (+407); e a de Ferrol, 2.435 (+294).

VÍTIMAS E CURADOS. As persoas falecidas diagnosticadas con covid-19 desde o inicio desta pandemia en Galicia ascenden a 2.764, ao notificar a Consellería de Sanidade este xoves catro vítimas mortais máis. Pola súa banda, 200.516 persoas diagnosticadas de coronavirus curáronse a Comunidade galega desde o comezo desta crise sanitaria, que constitúen 967 máis que as rexistradas até o día anterior.