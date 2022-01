Galicia es la cuarta comunidad con más incidencia entre los jóvenes de doce a 29

··· Con el regreso al colegio a la vuelta de la esquina en España y ya realidad en muchos países de Europa, se estudian medidas. Francia, por ejemplo, ofrecerá mascarillas quirúrgicas a sus profesores de aquí a finales de mes, para tratar de frenar la expansión de los contagios en el medio escolar y que la elevada incidencia entre los jóvenes no acabe perjudicando a los docentes. También podrían darse las de tipo FFP2 si el Gobierno decide cambiar la doctrina actual, pero por el momento el país galo solo recomienda esta tipología al personal sanitario y a las personas con comorbilidades, aunque este viernes el Alto Consejo de Salud Pública podría ampliar su uso.