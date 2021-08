Galicia es una de las tres únicas comunidades que ya han alcanzado el 70 % de inmunizados

El ansiado 70 % de vacunados. La inmunidad de rebaño. Esa cifra que haría que todo volviese a la ‘normalidad’ o, al menos, a la ‘nueva normalidad’. Esta sería la semana clave para lograrla, según el calendario que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante el mes de abril. Y, aunque tras la aparición de la variante delta ese 70 % no sirve para proteger a toda la población (se calcula que la inmunidad colectiva no llegaría hasta el 82 % de vacunados e incluso hay expertos, como el epidemiólogo que la USC, Juan Gestal, que afirman que con las reinfecciones no se alcanzaría hasta tener al 100 % de la población inoculada), sí constituye una cifra emblemática dentro de esta lucha contra el virus.

Teniendo esto en cuenta, cabe preguntarse, ¿se ha logrado el objetivo fijado? Lo cierto es que no. La menor llegada de dosis durante el mes de julio, situación que se vió agravada en el mes de agosto, hizo que el avance del proceso se retrasase sobremanera. Así, en estos momentos, en el conjunto de España solo hay un 63 % de población vacunada con la pauta completa, es decir, 29.794.008 personas de los 47.394.223 habitantes que tiene este país. El 70 % de inmunizados se lograría cuando esta cifra ascendiese a 33.225.500 inoculados con doble dosis o la monodosis de Janssen. Eso significa que 3.431.492 españoles con pauta completa separan al país de lograr ese objetivo fijado por Sánchez antes de finalizar el mes de agosto. De él restan 14 días, por lo que habría que terminar el proceso de vacunación de 190.638 personas por día para que saliesen las cuentas, lo que sale a unas 11.214 por comunidad.

¿Y quiénes son las autonomías más avanzadas? Pues Asturias se lleva la palma, con 718.148 ciudadanos inmunes ya frente al covid de sus 1.013.018 pobladores, lo que supone el 71 % de su población. También ese 70 % es prácticamente una realidad en Galicia, que tiene 1.850.964 habitantes con doble pauta de entre sus 2.696.995 totales; y en Extremadura, con 727.110 personas protegidas frente al virus de entre sus 1.057.999 habitantes. En el lado opuesto, las comunidades que más retrasan al grupo son las islas Canarias y Baleares, que se quedan en apenas el 58 % de ciudadanos inmunes. En el primer caso, 1.297.911 pobladores de sus 2.244.423 habitantes; y, en el segundo, 703.192 de sus 1.219.423.

LA MITAD DE DOSIS QUE EN JUNIO. ¿A qué se debe este importante retraso en el proceso de vacunación? Pues, como ya se ha apuntado, a la falta de dosis. La llegada durante los meses de verano, con periodos vacacionales en las empresas fabricantes y otros inconvenientes varios, se ha visto muy ralentizada. Para hacerse una idea, en lo que va de mes de agosto, es decir, unos quince días, a España han llegado 5.679.354 dosis. Duplicando la cifra, a final de mes se habrían recibido 11.388.708 viales. Parece una cifra elevada, pero lo cierto es que, millón por millón, se han ido perdiendo dosis con el avance del periodo estival. En julio España había recibido 12.900.556 dosis (algo más de millón y medio más); y, en junio, 15.120.992 (casi cuatro millones más).

Haciendo el mismo ejercicio con la comunidad gallega, en las primeras dos semanas de este mes de agosto llegaron a Galicia 240.830 dosis, lo que haría un total de 481.660 a finales del mes. En julio habían llegado 696.320 (200.000 más); y, en junio, 851.440 (prácticamente el doble). Esto ha tenido consecuencias en el número de personas que diariamente pueden recibir su vacuna, pues en julio en España eran del orden de 1.200.000 personas las que se inoculaban frente al covid al día, cifra que ha descendido hasta las 500.000 (menos de la mitad) en agosto. Por su parte, en Galicia, en julio se vacunaban unas 30.000 personas al día de media, siendo ahora tan solo 18.000.

LA CUARTA INCIDENCIA MÁS DISPARADA DEL PAÍS ENTRE EL GRUPO DE 20 A 29 AÑOS. A la falta de dosis se suma también el hecho de que cada vez es más joven la población que se inmuniza, estando ahora en la franja de edad de 20 a 29 años, es decir, la que más vida social y, a la vez, más movilidad tiene. Esto origina que durante el verano, en pleno periodo vacacional, viajen y salgan de la comunidad, no estando presentes para recibir sus dosis correspondientes en el momento en que se les cita. De este modo, la participación en el mes de julio ya bajó a la mitad de la recibida en junio, y en agosto se prevé que siga reduciéndose.

A esto se suma el hecho de que hay comunidades que van muy avanzadas en la inmunización del grupo de veinteañeros debido a que abrieron ya en el mes de julio el proceso de vacunación a toda la población, independientemente de su edad, mientras que Galicia siguió apostando por desescalar por tramos de edad. Con este panorama en mente, es posible comprender que a estas alturas en Galicia haya solo un 13,6 % de vacunados de 20 a 29 años (31.386) –la comunidad más atrasada–. Le seguiría Cantabria, con el 14,9 % (7.516); y Valencia, con el 17,2 % (88.788). Por delante, en cabeza, más allá de Ceuta (57,1 %) y Melilla (52,2 %), estarían las islas Baleares, en el 45 % (62.054); Aragón, en el 42,5 % (55.452); y Navarra, en el 41,8 % (28.492).

Esto se traduce en que las incidencias dentro de estos grupos de edad siguen disparadas en Galicia y lejos de bajar. En concreto, la comunidad gallega tiene la cuarta mayor incidencia entre los veinteañeros de España: 1.178,02. Solo se ve superada por Melilla (1.367,24), País Vasco (1.352,63) y Cantabria (1.304,82). Las que registran menores incidencias son Canarias (500,50), Asturias (557,44) y Aragón (577,45). Mientras, la media de España se sitúa en 804,71.