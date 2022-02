Galicia volve baixar os casos activos de covid e os ingresados, aínda que os contaxios diarios apenas varían

Galicia reduciu nas últimas horas a cifra de persoas que están a pasar a covid-19 até as 60.307, que son unhas 1.800 menos que hai un día, á vez que a presión hospitalaria baixou até os 643 ingresados, 25 menos. Con todo, o número de contaxios notificados a diario mantense estable ao redor dos case 5.000, aínda que rexistraron un lixeiro repunte con respecto á pasada xornada. En concreto, segundo os datos publicados este sábado pola Consellería de Sanidade, con información recollida até as 18,00 horas do venres, nas últimas 24 horas rexistráronse 4.912 infeccións novas por coronavirus, que son 105 máis que o día inmediatamente anterior.

No entanto, non todas as áreas notificaron un aumento dos contaxiados diarios. Así, reducíronos a de Vigo, con 1.229 novas infeccións, 80 menos que a xornada previa; a de Santiago-Barbanza, con 910 (-9); e a de Lugo-A Mariña-Monforte, con 484 (-5). Mentres tanto, subiron na área da Coruña-Cee a 1.017 contaxios (+54); en Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, a 484 (+26); en Pontevedra-O Salnés, a 525 (+68); e en Ferrol, a 235 (+23). Así, desde o inicio da pandemia contraeron o coronavirus en toda Galicia 445.991 persoas. Por áreas, 106.591 correspóndense coa de Vigo; 94.081 coa da Coruña-Cee; 68.828 con Santiago-Barbanza; 53.293 con Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras; 51.920 con Pontevedra-O Salnés; 46.002 con Lugo-A Mariña-Monforte; e 25.276 coa de Ferrol.

VOLVEN A BAIXAR OS CASOS ACTIVOS. Con respecto aos casos activos, é dicir, ao número total de persoas que actualmente padecen covid-19, a cifra diminuíu até os 60.307, que son 1.834 menos nun día. Esta baixada replicouse nas sete áreas sanitarias.

A que máis pacientes de coronavirus atende é a de Vigo, con 15.724, tras reducirse en 575 nun só día. Séguenlle a da Coruña, con 12.935 (-517), e a de Santiago, con 10.398 (-113). Tras estas, están a de Pontevedra, con 6.289 casos activos (-215); a de Lugo, con 6.217 (-212); a de Ourense, con 5.915 (-113); e a de Ferrol, con 2.829 (-89). Segundo os últimos datos ofrecidos polo Ministerio de Sanidade na tarde deste venres, Galicia conta cunha incidencia acumulada a 14 días de 2.701,43 positivos por cada 100.000 habitantes, por enriba dos 2.299,44 puntos que rexistra toda España.

PRESIÓN HOSPITALARIA. Con respecto á presión hospitalaria, Galicia pasou de 668 pacientes con covid ingresados a 643, o que implica unha baixada de 25. Con todo, subiron en tres, até os 44, os que se atopan en unidades de coidados intensivos (UCI). Outros 599 están en camas de hospitalización convencional, 28 menos. Por áreas sanitarias, en dúas delas aumentou lixeiramente a presión asistencial. É o caso da de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con 103 ingresados (+4), dos que catro están críticos (+1); e a de Pontevedra-O Salnés, con 72 hospitalizados (+1), aínda que se manteñen en seis os que requiren UCI. Mentres tanto, a cifra de pacientes covid que requiren ingreso mantense na da Coruña-Cee, con 182, aínda que a súa UCI acollen agora tres enfermos máis, até alcanzar os 15.

Así, reducen a presión hospitalaria a área de Santiago-Barbanza, con 97 ingresados (-10), cinco deles en coidados intensivos (sen cambios); a de Vigo, con 79 en total (-4), dos que se manteñen cinco na UCI; a de Lugo-A Mariña-Monforte, con 70 hospitalizados (-10), sete críticos; e a de Ferrol, con 40 ingresados (-6), deles dous (-1) na UCI.

PROBAS. Até agora, realizáronse en Galicia 3.589.442 probas PCR tras sumar as 6.762 feitas nas últimas 24 horas; así como 1.439.505 test de antíxenos, 6.472 no último día. Así, Sanidade sitúa a taxa de positividade das probas PCR (o número de probas que dan resultado positivo de cada 100 realizadas) no 21,8%, unha cifra moi superior ao 5% que fixa a OMS como límite para dar a pandemia por controlada.

CURADOS, FALECIDOS E PROBAS. Desde o inicio da pandemia 382.765 persoas en Galicia superaron a covid, das que 6.738 recibiron o alta epidemiolóxica na última xornada. Por contra, faleceron co virus 2.969 persoas.

O s últimos oito decesos comunicados polo Sergas, na mañá deste sábado, correspóndense coas áreas de Lugo --unha muller de 88 anos, outra de 94 e un home de 83--, Ourense --dous homes de 87 e unha muller de 94--, Santiago --muller de 78 anos-- e A Coruña --home de 90--. Todos contaban con patoloxías previas. EUROPAPRESS