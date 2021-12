Habrá test para niños de 5 a 11 años en las farmacias gallegas desde el viernes

Por si no fuese suficiente con la vacunación de los más pequeños y como respuesta a la gravedad de una sexta ola que sigue in crescendo en Galicia, la Xunta dobla su apuesta y habilitará, desde este viernes 17 de diciembre, pruebas (disponibles en todas las farmacias) para los niños de cinco a 11 años: el colectivo que buscan inmunizar lo antes posible. Se trata de autotest de saliva, según avanzó este domingo el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien destacó que “los datos no son positivos” y avanzó el nuevo paso que dará el Gobierno gallego en su estrategia para extender el uso del certificado covid en la comunidad. Su objetivo ahora son los cines, los teatros y los eventos masivos.

Por lo que respecta a las pruebas diagnósticas, y tal como avanzó Comesaña en una entrevista concedida a Radio Galega, cada uno de estos menores tendrá asignada uno de estos test que los padres tendrán que acercarse a recoger hasta la farmacia para hacerlas en su domicilio. En caso de que el resultado fuese positivo, tendrían que contactar con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para confirmarlo a través de una PCR.

Así las cosas, el máximo responsable sanitario de la Xunta indicó que se “reforzarán” los huecos de citas para la realización de test a estos niños “en el rango de 24-48 horas”. En Galicia hay unos 150.000 ciudadanos de entre 5 y 11 años y la previsión que baraja la Consellería es que todos ellos puedan hacerse la prueba, aunque “en principio no hay límite” de disponibilidad contemplado.

El arranque de esta medida a partir del 17 de diciembre, sumada al inicio de la vacunación de los menores de 12 años prevista para el miércoles 15, se produce en un contexto de escalada progresiva de la incidencia de la pandemia del coronavirus a nivel nacional y autonómico.

“Los datos no son positivos”, admitió el conselleiro, puesto que las últimas cifras de incidencia acumulada publicadas por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes sitúan a la comunidad con 383 contagiados por 100.000 habitantes a 14 días, por encima de los 323 de la media estatal.

No obstante, Comesaña valoró positivamente que la ocupación de los hospitales gallegos se mantiene “en un valor aceptable” y por debajo del dato global de España, con un 3,12% de pacientes covid en planta (un total de 225 ingresados, según los últimos datos de la Xunta) y un 5,37% en críticos (48 enfermos).

“PREOCUPAN” LAS ÁREAS DE VIGO Y OURENSE. En cuanto al impacto que pueda traer consigo el último y reciente puente de la Constitución a la actual situación epidemiológica, el conselleiro apuntó que continuará el aumento, toda vez que durante algunos días ya se superan los 1.000 casos confirmados al día en toda Galicia. Pero las áreas que más le “preocupan” son las de Vigo y Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras.

Precisamente, en el Hospital Álvaro Cunqueiro de la urbe olívica se habilitó esta semana una nueva ‘vela’ específica para pacientes de coronavirus y esta área sanitaria ya empezó a “reprogramar” citas de cirugías no urgentes. Son medidas, dijo Comesaña, que están integradas en el plan de contingencia hospitalaria contra la pandemia y que también se podrían implantar en Ourense.

Eso sí, “llegado el caso”, se podría también “trasladar pacientes” a hospitales de otras áreas sanitarias “que estén mejor”. “Esperemos que no”, deseó el titular de Sanidade.

EL PASAPORTE SERÍA EXIGIBLE EN ACTOS CON MÁS DE “200, 300 O 400 PERSONAS”. Una de las medidas inmediatas para contener la pandemia será extender la exigencia del pasaporte covid a cines, teatros y eventos masivos, que se sumarán a los gimnasios y a las residencias de ancianos. En esta línea, la idea de la Xunta es pedirle este lunes al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) su aval.

Cuestionado sobre qué se entiende por eventos multitudinarios, Comesaña respondió que todavía “está por cerrar el número exacto” de asistentes fijado como umbral, pero que podría estar “en el rango de 200, 300 o 400 personas”. Con todo, comentó que podría haber diferencias entre espacios cerrados y al aire libre, así como entre aquellos donde se pueda comer y donde no.

A mayores, con la vista puesta en las fechas navideñas, cabe destacar que tanto el conselleiro de Sanidade como el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, celebraron el pasado viernes una reunión con representantes de la hostelería, con los que abordaron la intensificación de los controles de salud pública para velar por el cumplimiento de las medidas en vigor. En el marco de estas labores, Comesaña confirmó que ya habló con los alcaldes de las siete grandes urbes gallegas para que las policías locales refuercen la vigilancia y que la Xunta convocará un encuentro de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

EN EL AIRE POSIBLES NUEVAS RESTRICCIONES POR NAVIDAD. Si bien la última reunión del subcomité clínico abordó recomendaciones como que las reuniones sociales típicas de estas fechas no superen el entorno de los ocho o 10 integrantes, el titular sanitario advirtió este domingo que todavía no descartan aplicar medidas obligatorias de cara a la inminente Navidad, “en función de la evolución” de la pandemia de los próximos días, “sobre todo en la presión hospitalaria”.

Respecto a la presencia de la variante ómicron del coronavirus en Galicia, los cuatro casos confirmados (tres en Vigo y otro en A Coruña) más los ocho que están en estudio, Comesaña dijo que todos son asintomáticos o tienen síntomas leves.