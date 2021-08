Infectada peligrosa: con alta, pero sin certificado

Una odisea viral. Así se podría calificar el último mes de Regina Phalange, una gallega que contrajo la COVID-19 entonces y hasta ahora sigue inmersa en una “yincana” híbrida, que mezcla burocracia con pandemia, sin certificado de inmunización. Y es que aunque recibió el alta hace bastante tiempo, tuvo “algún que otro síntoma” por lo que todavía es considerada una “infectada activa y peligrosa”. Un completo sinsentido, vamos, pero juzguen ustedes.

Al igual que el “pasotismo” acusado por otro joven pontevedrés de 25 años, recogido por EL CORREO GALLEGO este martes, quien denunciaba que antes de hacerle una prueba PCR, y tras llevar una semana aislado desde que había dado positivo en un autotest de antígenos, fue convocado para ser vacunado, Phalange expuso por medio de su perfil de Twitter (@zorioka) la pesadilla que lleva sufriendo en carne viva desde hace más de 30 agotadores días.

“Hace cosa de un mes contraje coronavirus. La casualidad quiso que en el trabajo, debido a una persona de Cataluña que estuvo yendo a conciertos”, indicó la afectada, explicando que se confinó en su hogar cuando supo que estaba contagiada y avisó inmediatamente a Sanidade.

“A partir de ahí, el desmadre”. Nadie la llamó para saber cómo estaba, preguntarle por las personas con las que había coincidido en los últimos días. Eso lo hizo ella porque no lo habría hecho ningún rastreador: “Tuve que ir avisando a la gente con la que estuve en contacto para que se hicieran las pruebas pertinentes e hicieran lo que toca en estos casos”.

En este sentido, también fue Regina quien localizó a su médico de cabecera para “saber qué podía tomar para curar o calmar” sus síntomas, para “saber cuando obtendría el alta” y para que le dieran “las recetas necesarias”. Pese a ello, no pudo hablar con su doctor hasta una semana después, conforme comenta. No habría citas disponibles o no debieron considerarlo una urgencia.

Tras 10 jornadas recibió al fin ese alta, aunque “la mala suerte” quiso que, pasando ese tiempo, todavía presentase “algún que otro síntoma”. Entonces le informaron de que era “COVID activo”, aun con el papel que acreditaba su recuperación en la mano. En ese caótico punto entraron al terreno de juego los rastreadores, cuyo papel no pudo resultar sarcásticamente más decisivo.

Lo que hicieron fue derivarla de nuevo al médico de cabecera. Fácil y sencillo. A su vez, el doctor volvió a darle el alta por si las moscas. “Aquí pensé que ya estaba todo bien, planifiqué un viaje (dentro de la península) y llamé para pedir el certificado oficial de estar vacunada y haber pasado la enfermedad”, señaló.

Sin saberlo estaba equivocada, su periplo administrativo no había hecho más que comenzar. Tras decirle que no podían proporcionarle el certificado porque “para el servicio de salud de Galicia”, un mes después, todavía es “una infectada activa y peligrosa”, comenzó un pinball burocrático que marea solo al leerlo. ¡Imagínense haberlo vivido!

Desde el teléfono COVID la derivan al de incidencias, de este al número de vacunación y de ese a su médico de cabecera, que a su vez la manda de nuevo al teléfono COVID y estos al coordinador de vacunación de su ciudad, que a su vez la vuelve a derivar a su médico de cabecera, quien en última instancia la manda “para darle más intriga” al punto de información COVID.

Marear marea sí, pero ojo, que no había acabado aún... Según expone Phalange, cuando llegó a dicho espacio la volvieron a derivar al teléfono de incidencias nuevamente, de ahí por tercera vez al teléfono COVID y, al fin, a los rastreadores porque todo parecía indicar, conforme resalta la muchacha, que está “duplicada en el sistema y activa”.

Después de seis horas de una mañana “recorriendo una ciudad en la yincana del COVID y la administración”, Regina se quedó igual que como comenzó la aventura, pero con el consuelo de saber que no era la única (así se lo dijeron, conforme explica) y tras hablar con siete fuentes diferentes a falta de solo una que le ofreciera una auténtica solución.

Este miércoles, publicando su historia en diversos tweets públicos, la afectada pidió con ironía “un indulto” al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo y al presidente español, Pedro Sánchez. “Soy buena ciudadana, lo prometo”, siguió en el mismo tono, llamando a los medios de comunicación a mostrar su caso: que no es el único desgraciadamente.