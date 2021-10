Estando ya ante el principio del fin de la pandemia, que con la mayoría de la población ya inmunizada frente al covid parece una realidad, y con la relajación de las medidas de restricción y de protección frente al SARS-CoV-2, vuelve a surgir el temor a otros virus. En concreto, comenzando la temporada de otoño con la población exenta de tener que utilizar mascarillas en exteriores, el miedo está en que la gripe vuelva a acompañarnos después de un año en el que ni existió.

En concreto, según el último balance publicado por el ISCIII sobre el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España y otros virus respiratorios, correspondiente a la semana 38 de 2021 (es decir, la que transcurrió desde el día 20 al 26 de septiembre), durante esas pasadas siete jornadas no se detectaron todavía infecciones por sistema centinela ni por el no centinela del virus de la gripe en Atención Primaria. Echando la vista más atrás, durante toda la campaña 2020/2021 solo se notificaron dos virus de la gripe B por el sistema centinela y 28 por el no centinela: 16 virus tipo A, once tipo B y uno tipo C.

EL ISCIII NO ATRIBUYE la incidencia en niños AL COVID pese a que LA MITAD DE LAS MUESTRAS ERAN DE SARS-COV-2. Dejando a un lado la gripe, y hablando en general de todos los virus respiratorios que este documento analiza, la tasa global de casos en Atención Primaria se situó en 283 infecciones por cada cien mil habitantes en esa pasada semana 38, lo que realmente supone un notable incremento frente a la semana anterior, en la que la tasa estaba en 196 casos por cien mil habitantes. Sin embargo, en Galicia no se dio ninguno, pues solo Andalucía, Cataluña, Melilla y La Rioja comunicaron infecciones en Atención Primaria.

El mayor ascenso, es destacable comentar, se dio en los grupos de menores de cero a cuatro años (con una tasa que ascendió hasta los 1.237 casos por cada cien mil habitantes) y en el grupo de cinco a catorce (tasa de 461 por cada cien mil habitantes). Por contra, hubo descensos en los grupos de 45 a 64 años y también entre los mayores de 64 años.

Así las cosas, se ve que ese ascenso es estadísticamente significativo en los dos grupos de menor edad, y no en el resto, que son precisamente aquellos que todavía no han podido recibir la vacuna contra el covid (autorizada hasta la fecha solo para los mayores de doce), aunque desde el Gobierno central no se asocia directamente este incremento de incidencia al SARS-CoV-2.

Sin embargo, la evidencia dice que desde el inicio de la temporada se analizaron 4.753 muestras respiratorias en pacientes con infecciones en Atención Primaria: 2.716 de ellas (el 58 %), fueron de SARS-CoV-2; y solo dos de la gripe (el 0,04 %), ambos del tipo B. Además, 1.370 muestras fueron de virus sincitial respiratorio (VRS), de las que 11 resultaron positivas (un 0,8 %).

SOLO DOS INGRESADOS EN TODO 2021 EN GALICIA. Asimismo, por lo que respecta al número de ingresados a causa de la gripe, en la semana 38 (del 20 al 26 de septiembre), también fue nulo. En hospitales, Galicia notificó en esta temporada un virus de la gripe tipo B en la semana 13 del 2021 y uno tipo A en la 29. Desde entonces, ni rastro.

Sin embargo, sí es cierto que la tasa global de infecciones respiratorias en ámbito hospitalario también aumentó de forma estadísticamente significativa en ese último periodo hasta situarse en 8,2 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 6,8 de la semana previa.

Y, al igual que sucedió en Atención Primaria, en los hospitales hubo un ascenso de casos entre los pequeños de cero a cuatro años (27,7 por cada cien mil habitantes), y en los del grupo de cinco a catorce. Todos los demás siguen estables.

Además, hay que señalar que de los 8.419 enfermos respiratorios hospitalizados seleccionados desde el inicio de la temporada, se tomó muestra a 6.429 (el 74 %), de los que 3.781 fueron identificados con covid (59 % de positividad), uno solo con virus gripe A (el 0,02 %) y 146 con VRS.

FUTURO INCIERTO. Sin embargo... El otoño y, sobre todo, el invierno, son muy largos, y sin medidas de protección tan drásticas como el pasado año, habrá que ver lo que sucede. Los expertos ya alertan de que después de temporadas de baja actividad suelen venir otras más altas, con mayor circulación, y que solo se pueden prevenir a través de la vacunación.

Además, también hay que tener en cuenta que uno de los motivos que se dio el pasado año para explicar por qué la gripe parecía haber ‘desaparecido’ fue que el SARS-CoV-2 le había comido terreno y que ambos virus no podían convivir en un mismo organismo. Sin embargo, con la baja transmisión actual del covid, ya no habrá tanta competencia entre ambos y la gripe podría ganar la partida.