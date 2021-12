La mitad de los municipios del área de Vigo no superan el 90 % de vacunados

La vacunación en la comunidad gallega sigue obteniendo los mejores registros del conjunto de España, con el 94,32 % de la población diana (mayores de doce años), ya vacunada con la pauta completa. La media española está en el 89,5 % (casi cinco puntos por debajo).

Sin embargo, no todos los municipios han tenido la misma adherencia a la campaña desde su inicio y, casualidad o no, lo cierto es que el área sanitaria de Vigo acumula la mayoría de los ayuntamientos que no superan el 90 % de población con pauta completa, siendo también la más afectada por el covid en lo que a número de casos activos se refiere (3.135, la tercera parte del total).

Así, si el área está conformada por 26 ayuntamientos, quince de ellos se encuentran por debajo del 90 %, en valores más en línea con los de la media estatal que con los de la media española. Esto supone que el 58 % del distrito se queda muy lejos del panorama del resto de la comunidad, pese a estar sufriendo en estos momentos los mayores repuntes, junto a los que se dan en el área de Ourense, de la autonomía.

Más en concreto, los municipios que se quedan en el entorno del 89 % son: A Guarda (89,36 %), Tomiño (89,72 %), Salceda de Caselas (89,85 %), Pazos de Borbén (89,56 %) y O Covelo (89,46 %). En el 88 % se encontrarían O Porriño (88,96 %), la propia ciudad de Vigo (88,82 %), Ponteareas (88,89 %), Mondariz (88,63 %), A Cañiza (88,49 %), Arbo (88,46 %) y Crecente (88,55 %). En el 87 % estaría únicamente Tui (87,54 %). Y en el 86 % Salvaterra de Miño (86,86 %) y Fornelos de Montes (86,43 %). Por el contrario, la localidad con más personas con pauta completa en el área es Vilaboa (92,96 %), seguida de Oia (92,86 %).

ABEL CABALLERO DEFIENDE QUE EN LA CIUDAD SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS NORMAS. De todos los municipios con bajas tasas, cabe resaltar que la ciudad olívica se encuentra a la cola de las siete grandes ciudades en lo que a número de inmunizados se refiere, aunque seguida de la de A Coruña (89,16 %), que tampoco supera el 90 %. Santiago registra un 91,66 %; Pontevedra, un 90,66 %; Ourense, un 90,77 %; Lugo, un 91,28 %; y Ferrol, un 91,78 %.

Y Vigo es la tercera ciudad ya con la mayor incidencia (por detrás de Pontevedra y Ourense), superando los 500 casos por cada cien mil habitantes. Con todo, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, afirmó este jueves en rueda de prensa que “todo el mundo” cumple la normativa sanitaria establecida en el marco de las alternativas de ocio que se ofrecen durante la temporada navideña en Vigo, donde numerosos visitantes copan cada día las calles atraídos por la importante apuesta lumínica del ayuntamiento. Con todo, el primer edil vigués volvió a señalar la necesidad de “seguir con las vacunas”, que suponen “el freno imprescindible para la pandemia”, junto a la “prudencia” y “las mascarillas”.

En todo caso, aseguró que en el marco de las fiestas, “todo el mundo usa mascarilla” en Vigo, tanto en atracciones como “en espacios públicos que controla el ayuntamiento”, en los que “se mantienen las distancias con creces”, por incrementar el número de zonas peatonales.

OCHO AYUNTAMIENTOS POR ENCIMA DE 500 DE IA. Por otro lado, es importante señalar que ocho de los quince ayuntamientos por debajo del 90 % de vacunados (más de la mitad), se encuentran actualmente por encima de los 500 casos por cada cien mil habitantes de incidencia a catorce días: O Porriño, que incluso supera los 1.000 (1.018); Salceda de Caselas (840); Salvaterra de Miño (723); Arbo (659); Tui (617); Mondariz (586); Ponteareas (542); y Vigo (502), como ya se ha visto.

EL SUROESTE CON BAJAS TASAS. Siguiendo la ruta por el suroeste autonómico, en Crecente no se produce una interrupción de estas bajas tasas de inmunizados, sino que los porcentajes por debajo del 90 % se hacen extensibles a otros territorios del sur de Ourense: Padrenda (84,56 %), Gomesende (87,99 %), Quintela de Leirado (83,16 %), Ramirás (80,7 %), Celanova (86,75 %), Verea (88,63 %), Bande (88,71 %), Lobeira (88,19 %), Entrimo (82,56 %), Muiños (88,99 %), Lobios (85,19 %), Calvos de Randín (88,66 %) y Baltar (89,4 %). Además, hay una ‘almendra’ de cuatro municipios en la frontera Pontevedra-Ourense en torno al 70 %: A Lama (78,24 %), Beariz (72,61 %), Avión (72,57 %) y Boborás (79,71 %).