Las siete ciudades gallegas mantienen el ocio nocturno cerrado y certificado covid para hostelería interior

SANTIAGO. EP. Las siete grandes ciudades gallegas se mantienen esta semana en nivel alto, por lo que sus locales de ocio nocturno continuarán cerrados al entrar en vigor las restricciones acordadas por el comité clínico de la Xunta este pasado martes y que se extenderán --si no se producen cambios relevantes en la situación epidemiológica-- hasta el 21 de agosto. Además, debido al nivel alto, los locales hosteleros de las urbes deberán exigir certificado covid para el interior, al 50% de su capacidad --en el exterior, también al 50%, no será necesario documento acreditativo--. A estas medidas se suma la prohibición de reuniones de no convivientes entre las 01,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada, así como la limitación, en toda la comunidad autónoma, del número de personas que se pueden reunir en espacios públicos o privados --seis, en interiores; y diez, en exteriores--, durante el resto del día.

NIVEL ALTO

Además de las siete ciudades gallegas, en el nivel alto se encuentran otras 58 localidades. En la provincia de A Coruña, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ames, Arteixo, Cambre, Cariño, Culleredo, Ortigueira, A Laracha, Betanzos, Sada, Padrón, Teo, Cee, Pontedeume, Melide, Carballo, Fisterra, Oleiros y Ribeira. En Pontevedra, Cambados, Bueu, A Guarda, Meis, Moaña, Mos, Ponte Caldelas, O Porriño, Redondela, Soutomaior, A Illa, Vilagarcía, Vilanova, Marín, Poio, Gondomar, Nigrán, Barro, Portas, O Rosal, Valga, Vilaboa, Salvaterra do Miño y Tui. En la provincia de Lugo se encuentran en nivel alto, Chantada, Monforte de Lemos, Cervo, Ribadeo, Xove y Palas de Rei; mientras que en la de Ourense están Verín, Avión, Barbadás, O Carballiño y O Barco de Valdeorras.

NIVEL MÁXIMO

Además, a partir de este sábado estarán en el nivel máximo nueve ayuntamientos --frente a los 12 de la semana pasada--: Muros, en A Coruña; Meaño, O Grove, Sanxenxo y Baiona en Pontevedra; y Foz, Viveiro, Burela y Monterroso, en Lugo. Estas localidades, también con ocio nocturno cerrado, exigirán certificados covid para acceder al interior de locales de hostelería, cuyo aforo estará limitado al 30% y al 50% en exteriores --de acceso libre--. Las reuniones estarán prohibidas entre no convivientes entre las 01,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada; mientras que durante el resto de día, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior. Con todo, La Xunta de Galicia ha autorizado para este fin de semana, en los ayuntamientos con más restricciones, los eventos y celebraciones en locales hosteleros que hayan sido convocados u organizados antes del 6 de agosto.

NIVEL MEDIO

En concreto, en nivel medio se incluyen 54 municipios. En la provinica de A Coruña, Oroso, Silleda, Vimianzo, Bergondo, A Capela, Carnota, Cedeira, Corcubión, Coristanco, Curtis, Narón, Outes, Rianxo, As Pontes, Arzúa, Boqueixón, Laxe, Miño, Muxía, Oza-Cesuras, Neda, Touro y Tordoia. En cuanto a la provincia de Pontevedra, aparecen Caldas de Reis, Pontecesures, Arbo, Cangas, A Lama, Ponteareas, As Neves, Ribadumia, Catoira, Cuntis, Mondariz y Salceda de Caselas. En Lugo, se mantienen en nivel medio Mondoñedo, Sarria, Vilalba, Cospeito y Outeiro de Rei; mientras que en Ourense lo hacen Beariz, Boborás, Maceda, Pereiro de Aguiar, Vilamartín de Valdeorras, Celanova, Coles, Monterrei, Pobra de Trives, Riós, A Rúa, Tomiño, Xinzo de Limia y Esgos.

Los vecinos de ayuntamientos de nivel medio dispondrán de locales de hostelería, sin necesidad de certificados covid, al 50% de su capacidad --tanto en interior como en terrazas--. Donde sí necesitarán certificados es para el ocio nocturno, que abre hasta las 03,00 horas. Además, las reuniones de no convivientes entre las 03,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada están prohibidas, mientras que durante el resto de horas, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

NIVEL MEDIO-BAJO

El resto de ayuntamientos se mantienen en nivel medio-bajo, donde contarán con la hostelería con un 100% de aforo en terrazas y 50% en interior, sin necesidad de certificados covid; mientras que el ocio nocturno abre hasta las 03,00 horas, con la obligatoriedad de presentar certificados. Las reuniones de no convivientes entre las 03,00 horas y las 06,00 horas de la madrugada están prohibidas, y para el resto de horas, deberán ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

ATRACCIONES DE FERIA

Las restricciones aprobadas esta semana incluyen, además, una excepción para las atracciones de feria que, si bien estarán prohibidas en las localidades en nivel máximo, sí se podrán instalar en aquellos ayuntamientos que se encuentren en nivel alto, medio y medio-bajo, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos relacionados con la distancia de seguridad y la higiene --mascarillas obligatorias y dispensadores de gel hidroalcohólico, entre otros--. En los casos en los que, por su configuración, no pueda garantizarse la distancia interpersonal --que no aplica para convivientes--, el aforo disponible para las atracciones de feria será del 50%, también para los hinchables. Las piscinas de bolas no están permitidas.