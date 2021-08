Los anticuerpos de la vacuna son eficaces contra la variante delta

La variante delta sigue expandiéndose por España y amenaza no solo con ser la predominante (que ya lo es), sino con ser la única. Hay comunidades en las que, de hecho, esta última situación ya es una realidad. En el caso de Galicia, en concreto, representa el 92,8 % de los contagios secuenciados en la última semana de la que se tienen datos del Ministerio de Sanidad (del 2 al 8 de agosto). Esto supone una subida de 3,1 puntos porcentuales con respecto a los siete días anteriores, cuando la cifra aún estaba en el 89,7 %.

Así, la gallega es la sexta comunidad donde esta variante, también denominada como cepa india (B.1.617.2), alcanza un mayor porcentaje de los casos. Por delante, Valencia (con el 100 %), Aragón (98,2 %), Navarra (97,2 %), Cantabria (96,6 %) y Baleares (93,3 %). Como puede verse, exceptuando Valencia y Baleares, se está cebando con el norte del país.

Su poder es tal que se ha comido ya a las demás variantes que llevan tiempo acompañándonos. Es el caso de la cepa británica, la variante alfa (B.1.1.7), que pasó de ser predominante hace tan solo un mes a representar en estos momentos únicamente el 5,3 % de los casos secuenciados entre el 2 y el 8 de agosto. En la semana previa, era la responsable del 8,8 % de ellos (tres puntos y medio más).

Pese a todo, la gallega es todavía una de las autonomías donde se conserva esta cepa, siendo la sexta con porcentaje más elevado. Por delante, a excepción de dos, todas las demás también son regiones del norte de la Península: La Rioja (única comunidad donde todavía es predominante, suponiendo el 81,5 % de los infectados), Asturias (35,3 %), Andalucía (11,1 %), Castilla y León (10,8 %), País Vasco (6,2 %) y Murcia (5,3 %).

SOLO ES CAPAZ DE EVADIR UNO DE LOS AGENTES DEFENSIVOS. Así las cosas, mucho es lo que se ha hablado de la peligrosidad de la variante delta, que se especulaba que podía escapar a la inmunidad generada por las vacunas. Sin embargo, este miércoles ha saltado una noticia que puede dejar a la población mucho más tranquila. Y es que, a pesar de haber causado un aumento de las infecciones que ha provocado miles de hospitalizaciones y muertes, esta cepa del SARS-CoV-2 no es especialmente buena para evadir los anticuerpos generados por la vacunación.

Esta conclusión es el resultado de un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos). Estos analizaron los anticuerpos generados por las personas en respuesta a la vacuna contra el covid de Pfizer y descubrieron que la variante delta era incapaz de evadir todos los anticuerpos que probaron, excepto uno.

De hecho, otras variantes preocupante, como la Beta (cepa sudafricana), evitaron el reconocimiento y la neutralización por parte de varios de los anticuerpos. Los resultados, publicados en la revista científica ‘Immunity’, ayudan a explicar por qué las personas vacunadas han escapado en gran medida a lo peor de la oleada de la variante delta.

MÉTODO DE ANÁLISIS. Para evaluar la amplitud de la respuesta de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2, extrajeron células productoras de anticuerpos de tres personas que habían recibido la vacuna de Pfizer. Cultivaron las células en el laboratorio y obtuvieron de ellas un conjunto de 13 anticuerpos dirigidos a la cepa original que empezó a circular el año pasado.

Los investigadores probaron los anticuerpos contra cuatro variantes de interés: alfa, beta, gamma y delta. Doce de los 13 anticuerpos reconocieron las variantes alfa y delta, ocho reconocieron las cuatro variantes y uno no reconoció ninguna de las cuatro variantes.

Los científicos miden la utilidad de un anticuerpo por su capacidad de impedir que el virus infecte y mate las células en una placa. Los llamados anticuerpos neutralizantes que impiden la infección se consideran más potentes que los que reconocen el virus pero no pueden bloquear la infección, aunque tanto los anticuerpos neutralizantes como los no neutralizantes contribuyen a la defensa del organismo.

MENOS DEL 1 % DE LAS MUTACIONES ESCAPAN A LOS SUEROS. Los investigadores descubrieron que cinco de los 13 anticuerpos neutralizaban la cepa original. Cuando probaron los anticuerpos neutralizantes contra las nuevas variantes, los cinco anticuerpos neutralizaron la Delta, tres neutralizaron la Alfa y la Delta, y solo uno neutralizó las cuatro variantes.

“Frente a la vacunación, Delta es un virus relativamente débil. Si tuviéramos una variante más resistente como la Beta pero que se propagara tan fácilmente como la Delta, tendríamos más problemas”, explica uno de los líderes de la investigación, Ali Ellebedy.

El anticuerpo que neutralizó las cuatro variantes en cuestión, así como otras tres variantes probadas por separado, se denominó 2C08. En los experimentos con animales, el 2C08 también protegió a los hámsters de la enfermedad causada por todas las variantes probadas: la variante original, la Delta y una imitación de la Beta.

Utilizando bases de datos públicas, los investigadores descubrieron que alrededor del 20 por ciento de las personas infectadas o vacunadas contra el SARS-CoV-2 crean anticuerpos que reconocen el mismo punto del virus al que se dirige el 2C08. Además, muy pocas variantes del virus (0,08%) presentan mutaciones que les permiten escapar de los anticuerpos dirigidos a ese punto.

“Este anticuerpo no es exclusivo de la persona de la que lo obtuvimos. En la literatura científico-médica se han descrito múltiples anticuerpos dirigidos a esta zona; al menos uno está en desarrollo como terapia contra la COVID-19. Se han generado anticuerpos similares en personas infectadas en Italia y en personas infectadas en China y en personas vacunadas en Nueva York. Así que no se limita a personas de ciertos orígenes o etnias; no se genera sólo por la vacunación o por la infección. Mucha gente produce este anticuerpo, lo cual es estupendo porque es muy potente y neutraliza todas las variantes que hemos probado”, concluye Ellebedy.