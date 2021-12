Máis do 87% da poboación galega está inmunizada contra a covid

SANTIAGO. EP. A Comunidade galega pecha o 2021 con máis do 87% da súa poboación inmunizada contra a covid-19, após administrar nas últimas 24 horas un total de 27.977 dose da vacina contra a covid-19, das que 1.127 empregáronse para completar pautas. Así, segundo os datos publicados este venres pola Consellería de Sanidade, con cifras referidas ao peche da xornada do xoves, o Sergas administrou até a data un total de 5.849.137 vacinas. Ademais, hai na Comunidade 2.356.570 persoas coa pauta completa --1.127 máis que hai un día--, o que implica que a inmunización alcanza ao 87,28% da poboación galega. Das persoas que foron vacinadas nas últimas horas, 1.294 eran nenos e nenas de 5 a 14 anos de idade, de maneira que xa teñen polo menos unha dose 129.960 menores entre esas idades.

VACINACIÓN POR GRUPOS. Por grupos de poboación, por vulnerabilidade hai 17.746 cidadáns de alto risco coa pauta completa; 16.336 dependentes non institucionalizados e 27.607 institucionalizados. Polo seu lado, 2.173.314 terminaron o proceso ao ser chamados pola súa idade. Por probabilidade de exposición, 75.294 profesionais do ámbito sanitario teñen pauta completa, 28.126 do sociosanitario e 17.494 traballadores de actividades consideradas esenciais tamén a recibiron.