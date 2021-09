Melide se suma a Ordes y Monforte en riesgo máximo y Santiago baja de nivel

El coronavirus se resiste a abandonarnos en septiembre, pero pierde influencia. Y es que, pese a que aumenta el número de ayuntamientos que registran una incidencia superior a mil casos por cada cien mil habitantes –pasaron de cuatro a nueve (cinco más) en la última semana–, bajan mucho los que se encuentran en un nivel de riesgo alto o medio.

Empezando por los más afectados, ya no es Ordes el que se lleva la palma, sino el pequeño municipio lugués de Baralla, con solo 2.482 pobladores y 1.800 casos por cada cien mil habitantes. Ordes se queda en segunda posición, con 1.681 de incidencia. En tercer lugar estaría el ayuntamiento ourensano de A Veiga, con solo 857 habitantes y una incidencia de 1.575. Le seguiría Melide, con 1.499. Y, en quinto lugar, A Pastoriza, en Lugo, con 2.963 vecinos y 1.366 casos por cada cien mil habitantes a dos semanas vista.

Los siguientes puestos se ven ocupados por Monforte de Lemos, con 1.362 infectados por cien mil habitantes en los últimos catorce días; Viana do Bolo, con 1,143; Castro de Rei, con 1.049; y Agolada, con 1.024. No se salva ninguna provincia sin tener alguna zona en riesgo extremo.

VIGO, PONTEVEDRA Y COMPOSTELA YA ESTÁN EN LA MEJOR SITUACIÓN. Así las cosas, el Comité Clínico reunido en la tarde de este martes decidió que, de todos ellos, tanto Ordes como Monforte de Lemos deberán mantenerse en el nivel máximo de restricciones, en el que ya están, a partir del sábado. Se les sumará Melide. Los demás municipios con más de mil casos de incidencia tienen poca población, lo que explica que pocos contagios disparen este indicador, por lo que no se consideró necesario su ascenso de nivel de riesgo.

Por otro lado, la lista de municipios que Sanidade decidió subir a nivel alto se estrecha, bajando de los 30 actuales a los 22 que serán a partir del próximo sábado, esto es, ocho menos. En concreto, y por áreas sanitarias, en la de Santiago estarán en este riesgo Agolada, Arzúa, Lalín, O Pino y Trazo. En la de A Coruña: Curtis, Cee, Cerceda y Muxía. Ya en la de Lugo serían: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Vilalba, A Pastoriza, Castro de Rei, Meira y O Saviñao. En el distrito de Ourense: A Pobra de Trives, Viana do Bolo. En el de Ferrol: Ares. Y, finalmente, en el de Vigo: A Cañiza. De este modo, es el área sanitaria de Pontevedra la única que no tiene ninguna población en el nivel alto.

Por último, en el nivel medio de restricciones estarán 41 municipios (14 menos): A Coruña, Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Corcubión, Malpica de Bergantiños, Oleiros, Oza-Cesuras, Ponteceso, Zas, Aranga, Betanzos, Camariñas, Fisterra, Santa Comba, Silleda, Boimorto, Frades, Muros, Noia, Santiso, Tordoia, Ferrol, Chantada, Lugo, Outeiro de Rei, Baralla, Cospeito, Taboada, A Rúa, Ourense, O Barco, Verín, Bueu, Poio, Sanxenxo, Gondomar, Pazos de Borbén, Ponteareas, Redondela y Nigrán.

Cabe destacar que si hasta ahora las siete grandes ciudades gallegas se situaban en este nivel por precaución, ahora ya solo quedarán en él A Coruña, Lugo, Ferrol y Ourense. Vigo, Pontevedra y Santiago caen al riesgo medio-bajo, junto a los otros 247 municipios de Galicia.

LA PAUTA COMPLETA NO SUPONE UN MILAGRO, PERO SÍ UNA AYUDA. Con este panorama en mente, también es importante resaltar que el número de ayuntamientos libres de covid también ha aumentado. Que la vacuna no proporciona inmunidad al 100 %, sobre todo contra la variante Delta y su elevado poder de transmisión, es algo que a estas alturas ya no es un secreto para nadie.

Sin embargo, observando los datos, es una evidencia que las zonas con mayor índice de población con pauta completa son aquellas en las que la quinta ola está dando un respiro. Así, 39 de los 46 municipios gallegos que ahora se encuentran libres de casos a catorce días mantienen un porcentaje de vacunación superior a la media autonómica, situada en el 81,85 %.

En concreto, cabe destacar también que de esos 46 municipios, 32 se encuentran en la provincia de Ourense, es decir, un amplio 70 %. Además, resalta el hecho de que el área de Santiago es la única que aún no alberga a ningún ayuntamiento ‘covid-free’. Con respecto a la pasada semana, cuando eran 38 los concellos gallegos con incidencia de cero, esta ya suben a 46, es decir, ocho más. Esto supone el 15 % de los 313 ayuntamientos que conforman Galicia.

EL 70 % DE LOS TERRITORIOS SIN CASOS ESTÁN EN OURENSE. Pasando ya a analizar los ayuntamientos libres de covid en concreto en cada provincia, se observa que en Ourense las zonas ‘free-covid’ también aumentaron sobre las que había hace siete días, pasando de 28 a 32 (cuatro más). Ahora mismo, y siguiendo aquellas que presentan mayor porcentaje de inmunizados, con incidencia nula a catorce días se encuentran: Sarreaus (90,24 %), Vilardevós (90,23 %), Ríos (88,94 %), Chandrexa de Queixa (88,76 %), Os Blanco (88,61 %), San Xoán de Río (88,49 %), Vilamarín (88,11 %), O Irixo (87,76 %), Paderne de Allariz (87,49 %), A Teixeira (87,23 %), Arnoia (86,98 %), Rairiz de Veiga (86,16 %), Melón (84,85 %), Vilar de Santos (84,84 %), Lobeira (84,82 %), Carballeda de Avia (84,79 %), Esgos (84,78 %), Baltar (84,25 %), Cartelle (84,18 %), San Amaro (83,64 %), Petín (83,27 %), Verea (82,80 %), Leiro (82,55 %), Pontedeva (82,31 %), A Bola (81,93 %), Castro Caldelas (81,53 %), Lobios (79,65 %), Quintela de Leirado (77,62 %), Ramirás (75,02 %), Entrimo (74,95 %) y Beariz (65,38 %). Estos seis últimos se encuentran por debajo de la media gallega.

En el área de Ferrol también aumentaron los ayuntamientos sin casos de covid sobre la semana pasada, subiendo de dos a 5 (tres más): Monfero (89,68 %), A Capela (89,25 %), Cerdido (88,99 %), San Sadurniño (86,59 %) y Somozas (86,12 %). En el distrito de Pontevedra, los municipios sin casos ascendieron en uno, hasta quedarse en dos: Campo Lameiro (85,11 %) y Portas (83,13 %).

El área de A Coruña registró esta semana su primer municipio ‘free-covid’: Irixoa (87 %). Y, la de Vigo, mantuvo a O Covelo (79,84 %), sin contagios en las últimas dos semanas a pesar de que su tasa de vacunación está por debajo de la media. De este modo, solo falta el distrito santiagués por estrenarse en esto de decir ‘adiós’ a la quinta ola en alguna parte de su territorio.