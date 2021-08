Menos casos activos pero máis presión hospitalaria e contaxios por riba de mil

Galicia mantén os contaxios de COVID por encima do milleiro por quinto día consecutivo --após iniciar esta semana por baixo-- e volven subir até os 1.019; mentres que os casos activos descenden a 17.289. Por contra, os pacientes hospitalizados ascenden a 316 --sete máis--, e a taxa de positividade volve a repuntar e supera o o 13%, após baixar a pasada xornada até o 11,41%. Segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade con rexistros de até as 18,00 horas do sábado, actualizados este domingo e recoller por Europa Press, as persoas ingresadas pola Covid-19 en UCI ascenden a 55 --un máis-- e os hospitalizados noutras unidades aumentan até o 261 --seis máis--.

Por áreas sanitarias, a presión hospitalaria descende en catro do sete --Lugo-A Mariña-Monforte de Lemos, Pontevedra-O Salnés, Ferrol e Vigo--, mentres sobe na Coruña-Cee, Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras e Santiago de Compostela e Barbanza. Deste xeito, a área de Lugo, aínda que rexistra dous pacientes máis en UCI --oito en total--, baixa os ingresados en unidades convencionais até o 34 --catro menos--; na de Pontevedra, descenden os pacientes en críticos --un menos, seis en total-- e en planta --uno menos, 23 en total--. A área de Ferrol mantén en 22 os seus pacientes hospitalizados en unidades convencionais, pero rexistra un ingresado menos en críticos --oito en total--. O mesmo ocorre en Vigo, que segue con 55 pacientes en unidades convencionais e conta cun menos en UCI --cinco en total--. Doutra banda, a da Coruña rexistra un paciente máis en críticos --17 en total-- e sete máis en unidades convencionais --74 en total--; a de Ourense rexistra un hospitalizado máis en UCI --seis-- e un máis en planta --28--; e por último, a de Santiago mantén ao seu cinco pacientes en críticos pero rexistra tres máis en planta --25--.

CASOS ACTIVOS EN DESCENSO

Os casos activos volven baixar e sitúanse en 17.289, que representan 453 menos, ao haber máis altas (1.469) que contagios (1.019), ao que se engaden tres falecementos.

Por áreas sanitarias, os casos activos descenden en todas as áreas menos na da Coruña, onde soben en 45. Nas restantes, a de Ourense contabiliza 89 infeccións activas menos; a de Pontevedra, -145; a de Ferrol, -43; a de Santiago, -80; a de Lugo, -99; e a de Vigo, -42. Así, con máis infeccións activas sitúase a área da Coruña e Cee, con 4.571; seguida da Vigo, con 4.275; Pontevedra e O Salnés, con 2.186; Lugo, con 2.015; Santiago e Barbanza, con 1.919; Ourense, con 1.312; e Ferrol segue á cola con 1.011.

MÁIS DE MIL CONTAXIOS

Os novos contaxios mantéñense por quinto día consecutivo por encima do milleiro en 1.019, que supoñen 12 máis que os 1.007 deste sábado, após arrincar a semana por baixo desa barreira por primeira vez desde o 20 de xullo con 939 e descender a 837 o martes. En Galicia foron confirmados 1.042 positivos por Probas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) no último día (que poden corresponder a casos activos doutras xornadas aos que se realiza unha nova proba diagnóstica), dos cales 302 corresponden á área da Coruña e Cee; 302, á de Vigo; 91, á de Lugo; 122, á de Pontevedra e O Salnés; 99, á de Santiago e Barbanza; 51, á de Ferrol; e 75, á de Ourense.

Deste xeito, os contaxiados de Covid-19 desde o inicio da pandemia ascenden a 165.176 en Galicia, deles 38.686 na área da Coruña e Cee; 34.097 na de Vigo; 24.468 na de Santiago e Barbanza; 20.170 na de Ourense; 20.032 na de Pontevedra e O Salnés; 17.156 na de Lugo; e 10.567 na de Ferrol. Desde o inicio da pandemia Galicia realizou 2.618.535 PCR, 7.662 máis que as contabilizadas até a xornada anterior.

En canto á taxa de positividade das PCR, ascende até o 13,35% desde o 11,41% que marcou o sábado e despois de subir a un 13,5% o venres, descender a un 12,9% o día anterior após repuntar a un 15% o mércores, caer a un 12% o martes e iniciar esta semana cun repunte do 14,98%. Así, a Comunidade galega segue por encima dese 5% que establece a OMS para dar por controlada a pandemia, un limiar que, até fai catro semanas, non superaba desde o 15 de febreiro.

FALECIDOS E CURADOS

As persoas falecidas diagnosticadas con Covid-19 en Galicia aumentan a 2.492 após notificar as autoridades sanitarias este sábado outro tres falecidos, todos con patoloxías previas. En concreto, o tres falecementos dos que informou Sanidade producíronse este venres 6 de agosto, dous deles no Hospital de Verín (un home de 95 anos e unha muller de 87). Tamén faleceu un home de 91 anos no Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP). Pola súa banda, 145.424 pacientes curáronse deste coronavirus en Galicia desde o inicio desta crise sanitaria, que constitúen 1.469 persoas máis que as contabilizadas até o día anterior.