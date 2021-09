Menos de 8.000 infectados, con una fuerte caída de hospitalizados

··· Preguntado por si temía que una eventual sexta ola se cebase con los niños menores de 12 años, que no han sido y no van a ser vacunados, respondió que el protocolo pactado con Educación “mantén todas as medidas que había o ano pasado, a pesasr de que os mestres e os adultos cos que conviven están vacinados”. Así, mantendrán unas medidas “que tan bo resultado deron”, y se mostró confiado en que la situación siga mejorando. En todo caso, sabe que “non sería a primeira vez que as previsións non se cumplen”. Comesaña no está preocupado, pero sí que estarán vigilantes ante cualquier eventualidad.